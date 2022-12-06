https://ria.ru/20221206/virus-1836684208.html

Эксперты обнаружили вирус-шпион с управлением через Telegram

Эксперты обнаружили вирус-шпион с управлением через Telegram - РИА Новости, 06.12.2022

Эксперты обнаружили вирус-шпион с управлением через Telegram

Эксперты компании по кибербезопасности Positive Technologies обнаружили вредоносную программу TgRAT, созданную для кражи конфиденциальной информации с... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T15:05

2022-12-06T15:05

2022-12-06T15:05

технологии

positive technologies

кибербезопасность

кибератаки

telegram (приложение)

telegram

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Эксперты компании по кибербезопасности Positive Technologies обнаружили вредоносную программу TgRAT, созданную для кражи конфиденциальной информации с зараженного компьютера и управляющуюся через Telegram, сообщили РИА Новости в компании."Вредоносная программа TgRAT, использующая закрытые чаты в Telegram в качестве каналов управления, была выявлена в ходе одного из расследований, проведенного командой по реагированию на инциденты ИБ (экспертный центр безопасности Positive Technologies). Исследование исходного кода показало, что вредонос создан целенаправленно под конкретные устройства, с которых злоумышленники планируют похитить конфиденциальную информацию", - говорится в сообщении.Отмечается, что сначала TgRAT проверяет имя узла, на котором он запущен. Если имя не совпадает со значением, вшитым в тело программы, вредоносное ПО завершает работу."На момент проведения расследования исходный код TgRAT отсутствовал в публичных источниках, и на первых порах вредонос может не детектироваться антивирусными средствами. Для его обнаружения эксперты Positive Technologies рекомендуют использовать инструменты мониторинга трафика и обращать внимание на исходящий трафик с внутренних серверов корпоративной инфраструктуры на Telegram-серверы", - добавили в компании.Кроме этого, по мнению экспертов, необходимо наблюдать за потоком данных внутри сети (при таком подходе можно выявлять сетевые туннели и нестандартное общение между серверами) и покрывать антивирусными средствами защиты все узлы в инфраструктуре."Во многих компаниях Telegram используют в качестве корпоративного мессенджера, что подталкивает злоумышленников к разработке средств эксплуатации Telegram API для скрытого управления бэкдорами и выгрузки конфиденциальной информации. Один из наиболее эффективных подходов к выявлению подобных каналов утечки — использование антивирусов на всех узлах, включая серверы, и применение систем глубокого анализа трафика (NTA)", - отметил руководитель отдела реагирования на угрозы информационной безопасности компании Денис Гойденко.

https://ria.ru/20221205/spbpu-1835925734.html

https://ria.ru/20221028/obman-1827387233.html

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технологии, positive technologies, кибербезопасность, кибератаки, telegram (приложение), telegram