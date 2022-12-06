https://ria.ru/20221206/vengriya-1836546444.html

"Мы говорим этому нет". Венгрия дала Украине четкий ответ

"Мы говорим этому нет". Венгрия дала Украине четкий ответ - РИА Новости, 06.12.2022

"Мы говорим этому нет". Венгрия дала Украине четкий ответ

Венгрия не намерена заниматься подготовкой украинских военных, заявил госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер на своей странице в... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T02:00

2022-12-06T02:00

2022-12-06T02:00

в мире

венгрия

украина

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Венгрия не намерена заниматься подготовкой украинских военных, заявил госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер на своей странице в Facebook*.Ранее глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что Будапешту важно, чтобы НАТО не становилась стороной конфликта на Украине.На фоне российской военной спецоперации Вашингтон и его союзники накачивают киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Помимо этого, украинские военные проходят обучение в западных странах. Ранее главы МИД стран Евросоюза анонсировали запуск тренировочной миссии для ВСУ, целью которой станет подготовка минимум 15 тысяч украинских военнослужащих. Сообщалось, что она расположится в Польше и Германии, а ее оперативный штаб будет в Брюсселе.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221126/ukraina-1834487385.html

https://ria.ru/20221104/problema-1829159120.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, венгрия, украина, вооруженные силы украины, нато, евросоюз