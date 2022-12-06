"Мы говорим этому нет". Венгрия дала Украине четкий ответ
Госсекретарь МИД Венгрии Менцер отверг участие страны в подготовке украинских военных
© AP Photo / Efrem LukatskyТренировка украинских военных
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Тренировка украинских военных. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Венгрия не намерена заниматься подготовкой украинских военных, заявил госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер на своей странице в Facebook*.
"В некоторых европейских странах проводят мероприятия по подготовке украинских солдат. В Венгрии их не будет. Мы говорим этому нет. Мы хотим двигаться не к войне, а к миру", — написал дипломат.
На фоне российской военной спецоперации Вашингтон и его союзники накачивают киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Помимо этого, украинские военные проходят обучение в западных странах. Ранее главы МИД стран Евросоюза анонсировали запуск тренировочной миссии для ВСУ, целью которой станет подготовка минимум 15 тысяч украинских военнослужащих. Сообщалось, что она расположится в Польше и Германии, а ее оперативный штаб будет в Брюсселе.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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