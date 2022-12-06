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"Мы говорим этому нет". Венгрия дала Украине четкий ответ - РИА Новости, 06.12.2022
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"Мы говорим этому нет". Венгрия дала Украине четкий ответ
"Мы говорим этому нет". Венгрия дала Украине четкий ответ - РИА Новости, 06.12.2022
"Мы говорим этому нет". Венгрия дала Украине четкий ответ
Венгрия не намерена заниматься подготовкой украинских военных, заявил госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер на своей странице в... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T02:00
2022-12-06T02:00
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Венгрия не намерена заниматься подготовкой украинских военных, заявил госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер на своей странице в Facebook*.Ранее глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что Будапешту важно, чтобы НАТО не становилась стороной конфликта на Украине.На фоне российской военной спецоперации Вашингтон и его союзники накачивают киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Помимо этого, украинские военные проходят обучение в западных странах. Ранее главы МИД стран Евросоюза анонсировали запуск тренировочной миссии для ВСУ, целью которой станет подготовка минимум 15 тысяч украинских военнослужащих. Сообщалось, что она расположится в Польше и Германии, а ее оперативный штаб будет в Брюсселе.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221126/ukraina-1834487385.html
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в мире, венгрия, украина, вооруженные силы украины, нато, евросоюз
В мире, Венгрия, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Евросоюз
02:00 06.12.2022
 
"Мы говорим этому нет". Венгрия дала Украине четкий ответ

Госсекретарь МИД Венгрии Менцер отверг участие страны в подготовке украинских военных

© AP Photo / Efrem LukatskyТренировка украинских военных
Тренировка украинских военных - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Тренировка украинских военных. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Венгрия не намерена заниматься подготовкой украинских военных, заявил госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер на своей странице в Facebook*.

"В некоторых европейских странах проводят мероприятия по подготовке украинских солдат. В Венгрии их не будет. Мы говорим этому нет. Мы хотим двигаться не к войне, а к миру", — написал дипломат.

Ранее глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что Будапешту важно, чтобы НАТО не становилась стороной конфликта на Украине.
На фоне российской военной спецоперации Вашингтон и его союзники накачивают киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Помимо этого, украинские военные проходят обучение в западных странах. Ранее главы МИД стран Евросоюза анонсировали запуск тренировочной миссии для ВСУ, целью которой станет подготовка минимум 15 тысяч украинских военнослужащих. Сообщалось, что она расположится в Польше и Германии, а ее оперативный штаб будет в Брюсселе.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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