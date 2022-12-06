https://ria.ru/20221206/uspenskaya-1836753647.html

Успенская призналась в отказе от секса

Успенская призналась в отказе от секса - РИА Новости, 06.12.2022

Успенская призналась в отказе от секса

Любовь Успенская ответила на вопрос об отказе от вредных привычек. Она призналась в воздержании от секса ради здоровья. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T18:34

2022-12-06T18:34

2022-12-06T18:34

шоубиз

любовь успенская

шоу-бизнес

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Любовь Успенская ответила на вопрос об отказе от вредных привычек. Она призналась в воздержании от секса ради здоровья.Также она сообщила, что легко отказывается от того, что ей не нужно или запрещено. Ранее звезда обругала адвоката Александра Добровинского и обвинила его в клевете. Она резко ответила на слова юриста о ее местонахождении в другой стране.

https://ria.ru/20210824/uspenskaya-1747070367.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

любовь успенская, шоу-бизнес