Успенская призналась в отказе от секса
Успенская призналась в отказе от секса как от вредной привычки
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Любовь Успенская ответила на вопрос об отказе от вредных привычек. Она призналась в воздержании от секса ради здоровья.
"Отказалась от секса. Когда сильно перебор, так это во вред", – поделилась певица в интервью "Пятому каналу".
Также она сообщила, что легко отказывается от того, что ей не нужно или запрещено.
"В моей жизни не было сложностей в отказе от чего-либо, если я чего-то не хотела или мне было запрещено. Я с удовольствием это делала, потому что осознавала, что это мне не на пользу. Это работает, я умею самовнушением заниматься", – рассказала артистка.
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