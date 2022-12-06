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Успенская призналась в отказе от секса - РИА Новости, 06.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221206/uspenskaya-1836753647.html
Успенская призналась в отказе от секса
Успенская призналась в отказе от секса - РИА Новости, 06.12.2022
Успенская призналась в отказе от секса
Любовь Успенская ответила на вопрос об отказе от вредных привычек. Она призналась в воздержании от секса ради здоровья. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T18:34
2022-12-06T18:34
шоубиз
любовь успенская
шоу-бизнес
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Любовь Успенская ответила на вопрос об отказе от вредных привычек. Она призналась в воздержании от секса ради здоровья.Также она сообщила, что легко отказывается от того, что ей не нужно или запрещено. Ранее звезда обругала адвоката Александра Добровинского и обвинила его в клевете. Она резко ответила на слова юриста о ее местонахождении в другой стране.
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любовь успенская, шоу-бизнес
Шоубиз, Любовь Успенская, Шоу-бизнес
18:34 06.12.2022
 
Успенская призналась в отказе от секса

Успенская призналась в отказе от секса как от вредной привычки

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПевица Любовь Успенская
Певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Любовь Успенская ответила на вопрос об отказе от вредных привычек. Она призналась в воздержании от секса ради здоровья.
"Отказалась от секса. Когда сильно перебор, так это во вред", – поделилась певица в интервью "Пятому каналу".
Также она сообщила, что легко отказывается от того, что ей не нужно или запрещено.
"В моей жизни не было сложностей в отказе от чего-либо, если я чего-то не хотела или мне было запрещено. Я с удовольствием это делала, потому что осознавала, что это мне не на пользу. Это работает, я умею самовнушением заниматься", – рассказала артистка.
Ранее звезда обругала адвоката Александра Добровинского и обвинила его в клевете. Она резко ответила на слова юриста о ее местонахождении в другой стране.
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