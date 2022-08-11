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Успенская грубо обругала Добровинского - РИА Новости, 11.08.2022
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220811/uspenskaya-1808944657.html
Успенская грубо обругала Добровинского
Успенская грубо обругала Добровинского - РИА Новости, 11.08.2022
Успенская грубо обругала Добровинского
Любовь Успенская эмоционально ответила адвокату Александру Добровинскому, который заявил, что артистка уехала из страны. По словам певицы, она находится в... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T17:34
2022-08-11T17:34
шоубиз
знаменитости
любовь успенская
александр добровинский
шоу-бизнес
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Любовь Успенская эмоционально ответила адвокату Александру Добровинскому, который заявил, что артистка уехала из страны. По словам певицы, она находится в Подмосковье.Певица сообщила, что Добровинский хочет пиара за ее счет, и посоветовала ему зарабатывать деньги на черный день, передает Teleprogramma.pro.Поводом для споров между певицей и адвокатом стал инцидент с собакой. Успенская рассказала, что 2 мая они с дочерью Татьяной Плаксиной и йоркширским терьером Джюни гуляли в коттеджном поселке, когда на них напали чужие собаки. Артистка в ответ зашла на участок владелицы животных Юлии Раевской и несколько раз ударила ее бульдога рукояткой от ошейника. В это время в гостях у соседки была дизайнер Анна Кауфман с тремя детьми.После этого Добровинский заявил, что Успенской грозит до пяти лет лишения свободы.
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знаменитости, любовь успенская, александр добровинский, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Любовь Успенская, Александр Добровинский, Шоу-бизнес
17:34 11.08.2022
 
Успенская грубо обругала Добровинского

Любовь Успенская обругала адвоката Александра Добровинского и обвинила в клевете

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Любовь Успенская
Певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Любовь Успенская эмоционально ответила адвокату Александру Добровинскому, который заявил, что артистка уехала из страны. По словам певицы, она находится в Подмосковье.

"Пошел он в *** ("пятую точку" – Прим. ред.). У меня серьезные проекты, а вы меня сравниваете с какой-то продавщицей. Чего он лезет вообще. Я в Подмосковье у себя дома. Он говорит откровенную ложь. Я просто хочу понять, для чего он это все делает", – сказала Успенская.

Певица сообщила, что Добровинский хочет пиара за ее счет, и посоветовала ему зарабатывать деньги на черный день, передает Teleprogramma.pro.

"Он даже не имеет лицензии заниматься такими делами. А я нахожусь в Москве. Мои адвокаты уже подали на него заявление. Он все делает обходными путями, а у меня все официально", – заключила Успенская.

Поводом для споров между певицей и адвокатом стал инцидент с собакой. Успенская рассказала, что 2 мая они с дочерью Татьяной Плаксиной и йоркширским терьером Джюни гуляли в коттеджном поселке, когда на них напали чужие собаки. Артистка в ответ зашла на участок владелицы животных Юлии Раевской и несколько раз ударила ее бульдога рукояткой от ошейника. В это время в гостях у соседки была дизайнер Анна Кауфман с тремя детьми.
После этого Добровинский заявил, что Успенской грозит до пяти лет лишения свободы.
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