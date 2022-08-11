https://ria.ru/20220811/uspenskaya-1808944657.html

Успенская грубо обругала Добровинского

Успенская грубо обругала Добровинского - РИА Новости, 11.08.2022

Успенская грубо обругала Добровинского

Любовь Успенская эмоционально ответила адвокату Александру Добровинскому, который заявил, что артистка уехала из страны. По словам певицы, она находится в... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T17:34

2022-08-11T17:34

2022-08-11T17:34

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любовь успенская

александр добровинский

шоу-бизнес

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Любовь Успенская эмоционально ответила адвокату Александру Добровинскому, который заявил, что артистка уехала из страны. По словам певицы, она находится в Подмосковье.Певица сообщила, что Добровинский хочет пиара за ее счет, и посоветовала ему зарабатывать деньги на черный день, передает Teleprogramma.pro.Поводом для споров между певицей и адвокатом стал инцидент с собакой. Успенская рассказала, что 2 мая они с дочерью Татьяной Плаксиной и йоркширским терьером Джюни гуляли в коттеджном поселке, когда на них напали чужие собаки. Артистка в ответ зашла на участок владелицы животных Юлии Раевской и несколько раз ударила ее бульдога рукояткой от ошейника. В это время в гостях у соседки была дизайнер Анна Кауфман с тремя детьми.После этого Добровинский заявил, что Успенской грозит до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220811/loboda-1808840742.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, любовь успенская, александр добровинский, шоу-бизнес