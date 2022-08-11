Успенская грубо обругала Добровинского
Любовь Успенская обругала адвоката Александра Добровинского и обвинила в клевете
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Любовь Успенская эмоционально ответила адвокату Александру Добровинскому, который заявил, что артистка уехала из страны. По словам певицы, она находится в Подмосковье.
"Пошел он в *** ("пятую точку" – Прим. ред.). У меня серьезные проекты, а вы меня сравниваете с какой-то продавщицей. Чего он лезет вообще. Я в Подмосковье у себя дома. Он говорит откровенную ложь. Я просто хочу понять, для чего он это все делает", – сказала Успенская.
Певица сообщила, что Добровинский хочет пиара за ее счет, и посоветовала ему зарабатывать деньги на черный день, передает Teleprogramma.pro.
"Он даже не имеет лицензии заниматься такими делами. А я нахожусь в Москве. Мои адвокаты уже подали на него заявление. Он все делает обходными путями, а у меня все официально", – заключила Успенская.
Поводом для споров между певицей и адвокатом стал инцидент с собакой. Успенская рассказала, что 2 мая они с дочерью Татьяной Плаксиной и йоркширским терьером Джюни гуляли в коттеджном поселке, когда на них напали чужие собаки. Артистка в ответ зашла на участок владелицы животных Юлии Раевской и несколько раз ударила ее бульдога рукояткой от ошейника. В это время в гостях у соседки была дизайнер Анна Кауфман с тремя детьми.
После этого Добровинский заявил, что Успенской грозит до пяти лет лишения свободы.