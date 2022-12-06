https://ria.ru/20221206/usaid-1836545315.html

USAID расследует мошенничество при оформлении грантов для помощи украинцам

USAID расследует мошенничество при оформлении грантов для помощи украинцам - РИА Новости, 06.12.2022

USAID расследует мошенничество при оформлении грантов для помощи украинцам

Генеральный инспектор Агентства по международному развитию США (USAID) расследует дело о возможном мошенничестве в отношении трех украинских неправительственных РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T01:33

2022-12-06T01:33

2022-12-06T01:33

специальная военная операция на украине

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сша

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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Генеральный инспектор Агентства по международному развитию США (USAID) расследует дело о возможном мошенничестве в отношении трех украинских неправительственных организаций, сообщает ведомство."Три украинские НПО подали на субсидии USAID похожие предложения с похожими расходами. В ходе проверки подрядчиком была выявлена связь между тремя организациями", - сообщает офис инспектора.В ходе проверки установили, что все три НПО связаны с двумя гражданами Украины, все организации были дисквалифицированы за нарушение правил. "Офис генерального инспектора расследует обвинения в мошенничестве и коррупции в рамках финансируемой США программы иностранной помощи", - говорится в сообщении.Действия НПО расцениваются как потенциальный сговор, направленный на то, чтобы скомпрометировать процесс выделения грантов, говорится в сообщении. Подобные действия могут привести к завышению цен, а также к появлению некачественной продукции, усугубить коррупцию внутри Украины и подорвать доверие внутри США к получателям помощи, сообщает офис инспектора.

https://ria.ru/20221201/pomosch-1835526357.html

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украина, сша, агентство по международному развитию сша