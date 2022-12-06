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USAID расследует мошенничество при оформлении грантов для помощи украинцам - РИА Новости, 06.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/usaid-1836545315.html
USAID расследует мошенничество при оформлении грантов для помощи украинцам
USAID расследует мошенничество при оформлении грантов для помощи украинцам - РИА Новости, 06.12.2022
USAID расследует мошенничество при оформлении грантов для помощи украинцам
Генеральный инспектор Агентства по международному развитию США (USAID) расследует дело о возможном мошенничестве в отношении трех украинских неправительственных РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T01:33
2022-12-06T01:33
специальная военная операция на украине
украина
сша
агентство по международному развитию сша
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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Генеральный инспектор Агентства по международному развитию США (USAID) расследует дело о возможном мошенничестве в отношении трех украинских неправительственных организаций, сообщает ведомство."Три украинские НПО подали на субсидии USAID похожие предложения с похожими расходами. В ходе проверки подрядчиком была выявлена связь между тремя организациями", - сообщает офис инспектора.В ходе проверки установили, что все три НПО связаны с двумя гражданами Украины, все организации были дисквалифицированы за нарушение правил. "Офис генерального инспектора расследует обвинения в мошенничестве и коррупции в рамках финансируемой США программы иностранной помощи", - говорится в сообщении.Действия НПО расцениваются как потенциальный сговор, направленный на то, чтобы скомпрометировать процесс выделения грантов, говорится в сообщении. Подобные действия могут привести к завышению цен, а также к появлению некачественной продукции, усугубить коррупцию внутри Украины и подорвать доверие внутри США к получателям помощи, сообщает офис инспектора.
https://ria.ru/20221201/pomosch-1835526357.html
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украина, сша, агентство по международному развитию сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Агентство по международному развитию США
01:33 06.12.2022
 
USAID расследует мошенничество при оформлении грантов для помощи украинцам

USAID расследует дело о мошенничестве в отношении трех украинских организаций

© Фото : USDAgovПомощь от агентства США по международному развитию (USAID)
Помощь от агентства США по международному развитию (USAID) - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© Фото : USDAgov
Помощь от агентства США по международному развитию (USAID). Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Генеральный инспектор Агентства по международному развитию США (USAID) расследует дело о возможном мошенничестве в отношении трех украинских неправительственных организаций, сообщает ведомство.
"Три украинские НПО подали на субсидии USAID похожие предложения с похожими расходами. В ходе проверки подрядчиком была выявлена связь между тремя организациями", - сообщает офис инспектора.
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В ходе проверки установили, что все три НПО связаны с двумя гражданами Украины, все организации были дисквалифицированы за нарушение правил. "Офис генерального инспектора расследует обвинения в мошенничестве и коррупции в рамках финансируемой США программы иностранной помощи", - говорится в сообщении.
Действия НПО расцениваются как потенциальный сговор, направленный на то, чтобы скомпрометировать процесс выделения грантов, говорится в сообщении. Подобные действия могут привести к завышению цен, а также к появлению некачественной продукции, усугубить коррупцию внутри Украины и подорвать доверие внутри США к получателям помощи, сообщает офис инспектора.
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