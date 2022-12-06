https://ria.ru/20221206/ukraina-1836798498.html

Британский наемник рассказал о массовом бегстве добровольцев с Украины

Британский наемник рассказал о массовом бегстве добровольцев с Украины - РИА Новости, 06.12.2022

Британский наемник рассказал о массовом бегстве добровольцев с Украины

Иностранные добровольцы, прибывшие на Украину сражаться в рядах ВСУ, массово дезертируют из-за страха перед российскими обстрелами, рассказал в интервью... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T20:33

2022-12-06T20:33

2022-12-06T20:52

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Иностранные добровольцы, прибывшие на Украину сражаться в рядах ВСУ, массово дезертируют из-за страха перед российскими обстрелами, рассказал в интервью YouTube-каналу Lindybeige британский наемник Джозеф Макдональд."Было примерно 600-700 человек, которые либо вернулись домой, либо бежали в какую-то другую часть или ополчение на Украине, где, по их мнению, было бы безопаснее", — заявил он.Британец назвал отъезд наемников "великим дезертирством", однако не уточнил временные рамки этого события. По его словам, многие "солдаты удачи" побоялись попасть под "ужасные обстрелы" российской артиллерии, минометов и танков."Любой, кто хочет поехать на Украину: не думайте, что все будет так просто, — кто воюет с русскими, того сильно обстреливают. Это ни разу не похоже на компьютерные игры вроде Call of Duty. Артиллерия бьет постоянно", — заключил Макдональд.Как ранее рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова, на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 государств. По ее словам, это увеличивает вовлеченность западных стран в происходящее.Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целю освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221205/naemnik-1836428116.html

https://ria.ru/20221206/ssha-1836760432.html

https://ria.ru/20221206/zelenskiy-1836694325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, донбасс, москва, мария захарова