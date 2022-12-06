https://ria.ru/20221206/ukraina-1836741967.html

Американский журналист назвал слова Блинкена об Украине тревожным знаком

Американский журналист назвал слова Блинкена об Украине тревожным знаком - РИА Новости, 06.12.2022

Американский журналист назвал слова Блинкена об Украине тревожным знаком

Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о 24 февраля могут указывать на возможное сокращение поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов, написал в Twitter... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T17:28

2022-12-06T17:28

2022-12-06T21:59

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о 24 февраля могут указывать на возможное сокращение поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов, написал в Twitter журналист и преподаватель политики и международных отношений из Оксфордского университета Сэмюэл Рамани.Ранее Блинкен, говоря о поддержке Киева, заявил, что Вашингтон сфокусирован на помощи Украине в "возвращении территорий", занятых Россией с 24 февраля — с начала специальной военной операции."Это заявление вызывает сомнения в готовности США помочь Украине вернуть под контроль Крым и значительные территории Донбасса", — подчеркнул Рамани.Эксперт также заметил, что американский госсекретарь никак не прокомментировал сообщения в СМИ о том, что США изменили передаваемые Украине системы HIMARS, чтобы киевский режим не смог использовать их для ударов вглубь российской территории.Во вторник пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что Россия согласна с утверждением госсекретаря США Энтони Блинкена об Украине в том, что итогом разрешения ситуации должен стать справедливый и долгосрочный мир, но при этом в Москве пока не видят перспектив для переговоров по ее урегулированию.Путин ранее заявлял, что Россия всегда открыта к переговорам с Украиной, и если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто их предлагает. В минувший четверг по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном президент США Джо Байден заявил, что не планирует переговоры с Путиным, но потенциально готов к ним, если Россия предпримет необходимые шаги для урегулирования ситуации на Украине. В то же время координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби отмечал, что США не видят со стороны Владимира Зеленского готовности к переговорам об урегулировании конфликта.

https://ria.ru/20221206/polsha-1836702091.html

https://ria.ru/20221206/ukraina-1836723391.html

https://ria.ru/20221206/zelenskiy-1836694325.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, энтони блинкен, украина, сша, россия