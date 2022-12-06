17:28 06.12.2022 (обновлено: 21:59 06.12.2022)
Американский журналист назвал слова Блинкена об Украине тревожным знаком
Американский журналист Рамани: Вашингтон не готов помогать Украине "возвращать Крым"
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о 24 февраля могут указывать на возможное сокращение поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов, написал в Twitter журналист и преподаватель политики и международных отношений из Оксфордского университета Сэмюэл Рамани.
Ранее Блинкен, говоря о поддержке Киева, заявил, что Вашингтон сфокусирован на помощи Украине в "возвращении территорий", занятых Россией с 24 февраля — с начала специальной военной операции.
"Это заявление вызывает сомнения в готовности США помочь Украине вернуть под контроль Крым и значительные территории Донбасса", — подчеркнул Рамани.
Эксперт также заметил, что американский госсекретарь никак не прокомментировал сообщения в СМИ о том, что США изменили передаваемые Украине системы HIMARS, чтобы киевский режим не смог использовать их для ударов вглубь российской территории.
Во вторник пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что Россия согласна с утверждением госсекретаря США Энтони Блинкена об Украине в том, что итогом разрешения ситуации должен стать справедливый и долгосрочный мир, но при этом в Москве пока не видят перспектив для переговоров по ее урегулированию.
Путин ранее заявлял, что Россия всегда открыта к переговорам с Украиной, и если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто их предлагает. В минувший четверг по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном президент США Джо Байден заявил, что не планирует переговоры с Путиным, но потенциально готов к ним, если Россия предпримет необходимые шаги для урегулирования ситуации на Украине. В то же время координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби отмечал, что США не видят со стороны Владимира Зеленского готовности к переговорам об урегулировании конфликта.