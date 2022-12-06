16:39 06.12.2022 (обновлено: 17:32 06.12.2022)
В Китае рассказали о неочевидном для Европы последствии украинского кризиса
Global Times рассказала о различных подходах США и ЕС к урегулированию кризиса на Украине
© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные во время тренировки на военной базе Вооруженных сил Великобритании
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные во время тренировки на военной базе Вооруженных сил Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Украинский кризис показал, что США не готовы учитывать интересы Европы, пишет обозреватель Чжэн Чунронг в статье для Global Times.
"Вашингтон и ЕС имеют различные подходы к разрешению украинского кризиса", — подчеркнул автор.
Белый дом планирует затянуть урегулирование конфликта, чтобы как можно глубже втянуть в него Москву и укрепить господство над европейской системой безопасности. В интересах ЕС в перспективе продолжить развитие отношений с Россией, что будет невозможно, если "ситуация выйдет из-под контроля", говорится в статье.
По мнению журналиста, с обострением кризиса на континенте Евросоюз утратил стратегическую автономию из-за политики президента США Джо Байдена, которая отвечает исключительно американским интересам. Пересмотр курса Вашингтона маловероятен из-за его стремления сохранить свою гегемонию даже в ущерб союзникам, заключил Чжэн Чунронг.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Путин также неоднократно заявлял, что Москва всегда открыта к переговорам по Украине. Если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто их предлагает, подчеркнул российский глава.