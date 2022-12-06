https://ria.ru/20221206/ukraina-1836654809.html

Зеленский вновь пообещал "вернуть" Донецк, Луганск и Крым

Зеленский вновь пообещал "вернуть" Донецк, Луганск и Крым - РИА Новости, 06.12.2022

Зеленский вновь пообещал "вернуть" Донецк, Луганск и Крым

Владимир Зеленский в связи с днём украинских войск опять повторил старые лозунги киевского режима о "возвращении" Донецка, Луганска и Крыма. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T14:00

2022-12-06T14:00

2022-12-06T14:00

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

республика крым

россия

владимир зеленский

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский в связи с днём украинских войск опять повторил старые лозунги киевского режима о "возвращении" Донецка, Луганска и Крыма.Он взял на себя обязательство отметить когда-нибудь день украинских войск на Майдане в Киеве. "Путь к площади Независимости лежит через освобождённый Донецк, Луганск, Крым", - сказал Зеленский. Ранее он неоднократно делал подобные заявления, при этом с начала специальной военной операции РФ Украина лишилась значительной части Херсонской и Запорожской областей, а также потеряла контроль над ранее подконтрольными Киеву частями ДНР и ЛНР.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20221102/krym-1828683662.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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