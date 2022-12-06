Зеленский вновь пообещал "вернуть" Донецк, Луганск и Крым
Президент Украины Зеленский повторил лозунг о грядущем "освобождении" Донбасса и Крыма
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский в связи с днём украинских войск опять повторил старые лозунги киевского режима о "возвращении" Донецка, Луганска и Крыма.
Он взял на себя обязательство отметить когда-нибудь день украинских войск на Майдане в Киеве. "Путь к площади Независимости лежит через освобождённый Донецк, Луганск, Крым", - сказал Зеленский. Ранее он неоднократно делал подобные заявления, при этом с начала специальной военной операции РФ Украина лишилась значительной части Херсонской и Запорожской областей, а также потеряла контроль над ранее подконтрольными Киеву частями ДНР и ЛНР.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".