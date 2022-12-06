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В США предупредили об "опасном повороте" в конфликте на Украине - РИА Новости, 06.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/ukraina-1836640423.html
В США предупредили об "опасном повороте" в конфликте на Украине
В США предупредили об "опасном повороте" в конфликте на Украине - РИА Новости, 06.12.2022
В США предупредили об "опасном повороте" в конфликте на Украине
Попытки ВСУ атаковать российские военные аэродромы свидетельствуют о новом опасном повороте в конфликте на Украине, заявил бывший верховный главнокомандующий... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T13:25
2022-12-06T16:57
специальная военная операция на украине
в мире
джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)
владимир путин
украина
россия
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Попытки ВСУ атаковать российские военные аэродромы свидетельствуют о новом опасном повороте в конфликте на Украине, заявил бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg.По его мнению, лидеры западных стран теперь попытаются заставить киевские власти воздержаться от более масштабных атак, чтобы снизить риск дальнейшей эскалации.В дальнейшем, как отметил Ставридис, Запад может пообещать киевскому режиму поставки более усовершенствованных ПВО, а также рассмотреть вопрос о передаче боевых самолетов.Украина 5 декабря попыталась вывести из строя российские самолеты дальней авиации, ударив реактивными беспилотниками советской разработки по военным аэродромам "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области. При нападении погибли трое военнослужащих из технического состава, еще четверо пострадали. Два самолета получили незначительные повреждения обшивки корпуса.Как подчеркнули в Минобороны, это не помешало российской армии нанести массированный удар по украинской системе военного управления и связанным с ней объектам оборонного комплекса. Все назначенные 17 объектов были поражены, удар нарушил переброску войск и иностранного вооружения в районы боевых действий по железной дороге.
https://ria.ru/20221206/razgrom-1836550589.html
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в мире, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), владимир путин, украина, россия, европа, вооруженные силы украины, нато, военно-морские силы сша, рязанская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе), Владимир Путин, Украина, Россия, Европа, Вооруженные силы Украины, НАТО, Военно-морские силы США, Рязанская область
13:25 06.12.2022 (обновлено: 16:57 06.12.2022)
 
В США предупредили об "опасном повороте" в конфликте на Украине

Экс-глава сил НАТО Ставридис назвал атаки ВСУ на "Дягилево" и "Энгельс" опасным поворотом

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкАэродром Дягилево в Рязанской области
Аэродром Дягилево в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Аэродром Дягилево в Рязанской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Попытки ВСУ атаковать российские военные аэродромы свидетельствуют о новом опасном повороте в конфликте на Украине, заявил бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg.
По его мнению, лидеры западных стран теперь попытаются заставить киевские власти воздержаться от более масштабных атак, чтобы снизить риск дальнейшей эскалации.

"НАТО попытается успокоить украинцев во избежание непосредственного вовлечения альянса в боевые действия", — отметил он.

В дальнейшем, как отметил Ставридис, Запад может пообещать киевскому режиму поставки более усовершенствованных ПВО, а также рассмотреть вопрос о передаче боевых самолетов.
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
05:35
В Китае пригрозили США разгромом из-за вмешательства в конфликт на Украине
Украина 5 декабря попыталась вывести из строя российские самолеты дальней авиации, ударив реактивными беспилотниками советской разработки по военным аэродромам "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области. При нападении погибли трое военнослужащих из технического состава, еще четверо пострадали. Два самолета получили незначительные повреждения обшивки корпуса.
Как подчеркнули в Минобороны, это не помешало российской армии нанести массированный удар по украинской системе военного управления и связанным с ней объектам оборонного комплекса. Все назначенные 17 объектов были поражены, удар нарушил переброску войск и иностранного вооружения в районы боевых действий по железной дороге.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
12:01
СМИ: Европа осознала, как дорого ей обошелся конфликт на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе)Владимир ПутинУкраинаРоссияЕвропаВооруженные силы УкраиныНАТОВоенно-морские силы СШАРязанская область
 
 
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