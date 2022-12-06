https://ria.ru/20221206/ukraina-1836640423.html
В США предупредили об "опасном повороте" в конфликте на Украине
В США предупредили об "опасном повороте" в конфликте на Украине - РИА Новости, 06.12.2022
В США предупредили об "опасном повороте" в конфликте на Украине
Попытки ВСУ атаковать российские военные аэродромы свидетельствуют о новом опасном повороте в конфликте на Украине, заявил бывший верховный главнокомандующий... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T13:25
2022-12-06T13:25
2022-12-06T16:57
специальная военная операция на украине
в мире
джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)
владимир путин
украина
россия
европа
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Попытки ВСУ атаковать российские военные аэродромы свидетельствуют о новом опасном повороте в конфликте на Украине, заявил бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg.По его мнению, лидеры западных стран теперь попытаются заставить киевские власти воздержаться от более масштабных атак, чтобы снизить риск дальнейшей эскалации.В дальнейшем, как отметил Ставридис, Запад может пообещать киевскому режиму поставки более усовершенствованных ПВО, а также рассмотреть вопрос о передаче боевых самолетов.Украина 5 декабря попыталась вывести из строя российские самолеты дальней авиации, ударив реактивными беспилотниками советской разработки по военным аэродромам "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области. При нападении погибли трое военнослужащих из технического состава, еще четверо пострадали. Два самолета получили незначительные повреждения обшивки корпуса.Как подчеркнули в Минобороны, это не помешало российской армии нанести массированный удар по украинской системе военного управления и связанным с ней объектам оборонного комплекса. Все назначенные 17 объектов были поражены, удар нарушил переброску войск и иностранного вооружения в районы боевых действий по железной дороге.
https://ria.ru/20221206/razgrom-1836550589.html
https://ria.ru/20221206/evropa-1836605956.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), владимир путин, украина, россия, европа, вооруженные силы украины, нато, военно-морские силы сша, рязанская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе), Владимир Путин, Украина, Россия, Европа, Вооруженные силы Украины, НАТО, Военно-морские силы США, Рязанская область
13:25 06.12.2022 (обновлено: 16:57 06.12.2022)
В США предупредили об "опасном повороте" в конфликте на Украине
Экс-глава сил НАТО Ставридис назвал атаки ВСУ на "Дягилево" и "Энгельс" опасным поворотом