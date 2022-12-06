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Песков назвал фактором опасности заявления Украины о продолжении атак - РИА Новости, 06.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/ukraina-1836626622.html
Песков назвал фактором опасности заявления Украины о продолжении атак
Песков назвал фактором опасности заявления Украины о продолжении атак - РИА Новости, 06.12.2022
Песков назвал фактором опасности заявления Украины о продолжении атак
Открыто заявляемая украинским режимом линия на продолжение террористических актов в отношении России является фактором опасности, но он учитывается, принимаются РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:49
2022-12-06T12:49
специальная военная операция на украине
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
украина
совет безопасности рф
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Открыто заявляемая украинским режимом линия на продолжение террористических актов в отношении России является фактором опасности, но он учитывается, принимаются необходимые меры, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Совет Безопасности собирается обычно раз в неделю, если как-то по-другому не модифицируется график. Но обычно раз в неделю, вот это тот самый случай. Но безусловно открыто заявляемая украинским режимом линия на продолжение таких террористических актов, конечно, это является фактором опасности. И, конечно, он учитывается, и принимаются необходимые меры", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видит ли Кремль опасность в интенсификации в последние дни ударов по территории России и не с этим ли связано сегодняшнее заседание Совета безопасности РФ.
https://ria.ru/20221123/rossiya-1833676824.html
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дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, украина, совет безопасности рф
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Украина, Совет Безопасности РФ
12:49 06.12.2022
 
Песков назвал фактором опасности заявления Украины о продолжении атак

Песков назвал заявления Украины о продолжении атак на Россию фактором опасности

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Открыто заявляемая украинским режимом линия на продолжение террористических актов в отношении России является фактором опасности, но он учитывается, принимаются необходимые меры, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Совет Безопасности собирается обычно раз в неделю, если как-то по-другому не модифицируется график. Но обычно раз в неделю, вот это тот самый случай. Но безусловно открыто заявляемая украинским режимом линия на продолжение таких террористических актов, конечно, это является фактором опасности. И, конечно, он учитывается, и принимаются необходимые меры", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видит ли Кремль опасность в интенсификации в последние дни ударов по территории России и не с этим ли связано сегодняшнее заседание Совета безопасности РФ.
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