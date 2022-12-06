https://ria.ru/20221206/ukraina-1836626622.html

Песков назвал фактором опасности заявления Украины о продолжении атак

Песков назвал фактором опасности заявления Украины о продолжении атак - РИА Новости, 06.12.2022

Песков назвал фактором опасности заявления Украины о продолжении атак

Открыто заявляемая украинским режимом линия на продолжение террористических актов в отношении России является фактором опасности, но он учитывается, принимаются РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T12:49

2022-12-06T12:49

2022-12-06T12:49

специальная военная операция на украине

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

украина

совет безопасности рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784467068_0:241:3042:1952_1920x0_80_0_0_13bdf0fe886e57c9d216a5a19cf321b6.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Открыто заявляемая украинским режимом линия на продолжение террористических актов в отношении России является фактором опасности, но он учитывается, принимаются необходимые меры, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Совет Безопасности собирается обычно раз в неделю, если как-то по-другому не модифицируется график. Но обычно раз в неделю, вот это тот самый случай. Но безусловно открыто заявляемая украинским режимом линия на продолжение таких террористических актов, конечно, это является фактором опасности. И, конечно, он учитывается, и принимаются необходимые меры", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видит ли Кремль опасность в интенсификации в последние дни ударов по территории России и не с этим ли связано сегодняшнее заседание Совета безопасности РФ.

https://ria.ru/20221123/rossiya-1833676824.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, украина, совет безопасности рф