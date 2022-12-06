https://ria.ru/20221206/ukraina-1836609522.html
Последствий от "трибунала" по Украине для России не будет, заявили в МИД
Последствий от "трибунала" по Украине для России не будет, заявили в МИД - РИА Новости, 06.12.2022
Последствий от "трибунала" по Украине для России не будет, заявили в МИД
Нелегитимность попыток создать международный трибунал по действиям России на Украине очевидна, даже в случае если он будет создан, для Москвы это никаких... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:08
2022-12-06T12:08
2022-12-06T12:38
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767645566_0:34:3259:1867_1920x0_80_0_0_41a82e30b2d4a2d816f677dedb0baba8.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Нелегитимность попыток создать международный трибунал по действиям России на Украине очевидна, даже в случае если он будет создан, для Москвы это никаких последствий иметь не будет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Вопросы о создании квазиправовых структур под обслуживание тех или иных прихотей, желаний давно на слуху. Нелегитимность этого всего абсолютно очевидна. Для нас это никаких последствий иметь не будет, если люди хотят выбрасывать деньги на что-то подобное, то это их право, разумеется. Мы их его лишать не можем", - сказал Рябков журналистам.
https://ria.ru/20221201/ukraina-1835535640.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767645566_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_b13dfac6eee273a3080ba21d833ad522.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Рябков, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:08 06.12.2022 (обновлено: 12:38 06.12.2022)
Последствий от "трибунала" по Украине для России не будет, заявили в МИД
Рябков назвал нелегитимность попыток создать "трибунал" над Россией по Украине очевидной