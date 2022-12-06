https://ria.ru/20221206/ukraina-1836609522.html

Последствий от "трибунала" по Украине для России не будет, заявили в МИД

Последствий от "трибунала" по Украине для России не будет, заявили в МИД - РИА Новости, 06.12.2022

Последствий от "трибунала" по Украине для России не будет, заявили в МИД

Нелегитимность попыток создать международный трибунал по действиям России на Украине очевидна, даже в случае если он будет создан, для Москвы это никаких... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T12:08

2022-12-06T12:08

2022-12-06T12:38

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Нелегитимность попыток создать международный трибунал по действиям России на Украине очевидна, даже в случае если он будет создан, для Москвы это никаких последствий иметь не будет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Вопросы о создании квазиправовых структур под обслуживание тех или иных прихотей, желаний давно на слуху. Нелегитимность этого всего абсолютно очевидна. Для нас это никаких последствий иметь не будет, если люди хотят выбрасывать деньги на что-то подобное, то это их право, разумеется. Мы их его лишать не можем", - сказал Рябков журналистам.

https://ria.ru/20221201/ukraina-1835535640.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, ситуация в днр и лнр