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Последствий от "трибунала" по Украине для России не будет, заявили в МИД - РИА Новости, 06.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/ukraina-1836609522.html
Последствий от "трибунала" по Украине для России не будет, заявили в МИД
Последствий от "трибунала" по Украине для России не будет, заявили в МИД - РИА Новости, 06.12.2022
Последствий от "трибунала" по Украине для России не будет, заявили в МИД
Нелегитимность попыток создать международный трибунал по действиям России на Украине очевидна, даже в случае если он будет создан, для Москвы это никаких... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:08
2022-12-06T12:38
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Нелегитимность попыток создать международный трибунал по действиям России на Украине очевидна, даже в случае если он будет создан, для Москвы это никаких последствий иметь не будет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Вопросы о создании квазиправовых структур под обслуживание тех или иных прихотей, желаний давно на слуху. Нелегитимность этого всего абсолютно очевидна. Для нас это никаких последствий иметь не будет, если люди хотят выбрасывать деньги на что-то подобное, то это их право, разумеется. Мы их его лишать не можем", - сказал Рябков журналистам.
https://ria.ru/20221201/ukraina-1835535640.html
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в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Рябков, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:08 06.12.2022 (обновлено: 12:38 06.12.2022)
 
Последствий от "трибунала" по Украине для России не будет, заявили в МИД

Рябков назвал нелегитимность попыток создать "трибунал" над Россией по Украине очевидной

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Нелегитимность попыток создать международный трибунал по действиям России на Украине очевидна, даже в случае если он будет создан, для Москвы это никаких последствий иметь не будет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Вопросы о создании квазиправовых структур под обслуживание тех или иных прихотей, желаний давно на слуху. Нелегитимность этого всего абсолютно очевидна. Для нас это никаких последствий иметь не будет, если люди хотят выбрасывать деньги на что-то подобное, то это их право, разумеется. Мы их его лишать не можем", - сказал Рябков журналистам.
Флаг Украины во Львове - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 13:03Специальная военная операция на Украине
В Кремле назвали западный "трибунал" по Украине нелегитимным
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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