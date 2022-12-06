https://ria.ru/20221206/ukraina-1836567347.html

На Украине сообщили о задержке около 30 поездов

На Украине сообщили о задержке около 30 поездов - РИА Новости, 06.12.2022

На Украине сообщили о задержке около 30 поездов

Глава правления "Украинские железные дороги" Александр Камышин сообщил, что 27 поездов идут с задержкой. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T09:26

2022-12-06T09:26

2022-12-06T09:27

специальная военная операция на украине

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украинская железная дорога

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава правления "Украинские железные дороги" Александр Камышин сообщил, что 27 поездов идут с задержкой."По состоянию на 7.30 (8.30 мск) задерживаются 27 поездов. Шесть поездов – более чем на час, самая большая задержка – 3.59. Девять поездов - 30-60 минут; 12 поездов - 5-30 минут", - написал Камышин в своем Telegram-канале.В понедельник СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов Украины после объявленной воздушной тревоги. По их информации, Кировоградская, Одесская и Житомирская области Украины частично остались без электроснабжения. Премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил повреждения энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях после ракетных обстрелов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, украинская железная дорога