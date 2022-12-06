https://ria.ru/20221206/ukraina-1836567347.html
На Украине сообщили о задержке около 30 поездов
На Украине сообщили о задержке около 30 поездов - РИА Новости, 06.12.2022
На Украине сообщили о задержке около 30 поездов
Глава правления "Украинские железные дороги" Александр Камышин сообщил, что 27 поездов идут с задержкой. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T09:26
2022-12-06T09:26
2022-12-06T09:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
украинская железная дорога
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава правления "Украинские железные дороги" Александр Камышин сообщил, что 27 поездов идут с задержкой."По состоянию на 7.30 (8.30 мск) задерживаются 27 поездов. Шесть поездов – более чем на час, самая большая задержка – 3.59. Девять поездов - 30-60 минут; 12 поездов - 5-30 минут", - написал Камышин в своем Telegram-канале.В понедельник СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов Украины после объявленной воздушной тревоги. По их информации, Кировоградская, Одесская и Житомирская области Украины частично остались без электроснабжения. Премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил повреждения энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях после ракетных обстрелов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, украинская железная дорога
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Украинская железная дорога
09:26 06.12.2022 (обновлено: 09:27 06.12.2022)
На Украине сообщили о задержке около 30 поездов
Глава "Украинских железных дорог" Камышин сообщил о задержке 27 поездов на Украине
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости.
Глава правления "Украинские железные дороги" Александр Камышин сообщил
, что 27 поездов идут с задержкой.
"По состоянию на 7.30 (8.30 мск) задерживаются 27 поездов. Шесть поездов – более чем на час, самая большая задержка – 3.59. Девять поездов - 30-60 минут; 12 поездов - 5-30 минут", - написал Камышин в своем Telegram-канале.
В понедельник СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов Украины после объявленной воздушной тревоги. По их информации, Кировоградская, Одесская и Житомирская области Украины частично остались без электроснабжения. Премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил повреждения энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях после ракетных обстрелов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.