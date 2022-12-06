Небензя заявил, что Россия может устранить угрозу с Украины военным путем
Небензя: если угроза с Украины не устранится миром, Россия сделает это военным путем
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 6 дек – РИА Новости. Если угрозу, исходящую с Украины, не удастся устранить миром, Россия сделает это военным путем, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Ломая милитаристский хребет киевского режима, мы учитываем и то, что его политика и последние шаги не оставляют сомнений в его преступной, человеконенавистнической природе", - сказал Небензя.
По его словам, западные страны в течение восьми лет воспитывали на Украине "антироссийского монстра, закрывая глаза на его ужасающие преступления против собственных граждан, убийства мирных жителей в Донбассе, героизацию нацистских преступников и их пособников, гонения против русскоязычного населения собственной страны".
"Киевскому режиму прощалось все в расчете на то, что когда-нибудь он с ненавистью обрушится на Россию и станет инструментом в геополитической борьбе США и их союзников по НАТО с Россией. Отсюда и ожесточенность их критики в отношении нашей страны, срывающей их агрессивные планы. Нас она не удивляет и не останавливает, и все цели СВО так или иначе будут выполнены", - подчеркнул постпред.
"Если эти цели не удастся достичь мирным путем, превратив Украину в нормальное, добрососедское государство, из которого не будет исходить угроза России, значит, эта цель будет достигнута путем военным", - заявил Небензя.
По его словам, ответственность за то, что при этом из-за бездумных действий своих вассальных по отношению к Западу правителей страдает мирное население украинских городов, несет режим Владимира Зеленского и его западные спонсоры, вознамерившиеся победить Россию на поле боя.
"Это их выбор, не наш, и пока в Киеве и на Западе, наконец, не прозреют, мы будем защищать свои интересы всеми имеющимися в нашем распоряжении методами", - подчеркнул он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.