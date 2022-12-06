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Американские СМИ назвали атаку на российские аэродромы "опасным витком" - РИА Новости, 06.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/udar-1836562140.html
Американские СМИ назвали атаку на российские аэродромы "опасным витком"
Американские СМИ назвали атаку на российские аэродромы "опасным витком" - РИА Новости, 06.12.2022
Американские СМИ назвали атаку на российские аэродромы "опасным витком"
Агентство Bloomberg назвало атаку Украины на военные аэродромы в России "новым и опасным витком" конфликта, предположив, что в НАТО "постараются успокоить"... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T09:03
2022-12-06T13:09
специальная военная операция на украине
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
киев
оон
нато
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Агентство Bloomberg назвало атаку Украины на военные аэродромы в России "новым и опасным витком" конфликта, предположив, что в НАТО "постараются успокоить" Киев.Как сообщили в Минобороны РФ, Украина совершила в понедельник атаку на российские военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях реактивными беспилотниками советского производства, ПВО перехватила эти дроны, но в результате атаки трое российских военных погибли, еще четверо пострадали. По данным российского оборонного ведомства, несмотря на попытки киевского режима сорвать боевую работу российской дальней авиации, около 15.00 понедельника по объектам на Украине был нанесен массированный удар, все назначенные 17 целей были поражены. Отмечалось, что удар нарушил переброску железнодорожным транспортом украинских войск и иностранного вооружения в районы боевых действий.Газета New York Times со ссылкой на "украинское официальное лицо" написала, что беспилотники "были запущены с территории Украины". Издание, однако, подчеркивает, что киевские власти отказались официально признать осуществление ударов.В материале Блумберг указывается, что "сообщения о значительных атаках против двух российских аэродромов являются новым и опасным витком" вооруженного конфликта на Украине. Из-за этого западные партнеры попытаются надавить на украинцев с целью предотвратить более масштабные атаки, говорится в сообщении.Отмечается, что "попыткой успокоить украинцев" со стороны НАТО может стать предложение "большего количества и лучшего качества ракет класса "земля-воздух" для защиты", может быть также рассмотрена "поставка боевых самолетов".Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, указывал, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221205/vsu-1836512434.html
украина
россия
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сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, киев, оон, нато
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, Киев, ООН, НАТО
09:03 06.12.2022 (обновлено: 13:09 06.12.2022)
 
Американские СМИ назвали атаку на российские аэродромы "опасным витком"

Агентство Bloomberg назвало атаку Украины на аэродромы в России "опасным витком" конфликта

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСтенд компании Bloomberg
Стенд компании Bloomberg - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Агентство Bloomberg назвало атаку Украины на военные аэродромы в России "новым и опасным витком" конфликта, предположив, что в НАТО "постараются успокоить" Киев.
Как сообщили в Минобороны РФ, Украина совершила в понедельник атаку на российские военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях реактивными беспилотниками советского производства, ПВО перехватила эти дроны, но в результате атаки трое российских военных погибли, еще четверо пострадали. По данным российского оборонного ведомства, несмотря на попытки киевского режима сорвать боевую работу российской дальней авиации, около 15.00 понедельника по объектам на Украине был нанесен массированный удар, все назначенные 17 целей были поражены. Отмечалось, что удар нарушил переброску железнодорожным транспортом украинских войск и иностранного вооружения в районы боевых действий.
Газета New York Times со ссылкой на "украинское официальное лицо" написала, что беспилотники "были запущены с территории Украины". Издание, однако, подчеркивает, что киевские власти отказались официально признать осуществление ударов.
В материале Блумберг указывается, что "сообщения о значительных атаках против двух российских аэродромов являются новым и опасным витком" вооруженного конфликта на Украине. Из-за этого западные партнеры попытаются надавить на украинцев с целью предотвратить более масштабные атаки, говорится в сообщении.
Отмечается, что "попыткой успокоить украинцев" со стороны НАТО может стать предложение "большего количества и лучшего качества ракет класса "земля-воздух" для защиты", может быть также рассмотрена "поставка боевых самолетов".
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, указывал, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 19:51
При атаке беспилотников ВСУ на аэродром погибли трое российских военных
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаРоссияКиевООННАТО
 
 
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