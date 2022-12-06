09:03 06.12.2022 (обновлено: 13:09 06.12.2022)
Американские СМИ назвали атаку на российские аэродромы "опасным витком"
Агентство Bloomberg назвало атаку Украины на аэродромы в России "опасным витком" конфликта
Стенд компании Bloomberg . Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Агентство Bloomberg назвало атаку Украины на военные аэродромы в России "новым и опасным витком" конфликта, предположив, что в НАТО "постараются успокоить" Киев.
Как сообщили в Минобороны РФ, Украина совершила в понедельник атаку на российские военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях реактивными беспилотниками советского производства, ПВО перехватила эти дроны, но в результате атаки трое российских военных погибли, еще четверо пострадали. По данным российского оборонного ведомства, несмотря на попытки киевского режима сорвать боевую работу российской дальней авиации, около 15.00 понедельника по объектам на Украине был нанесен массированный удар, все назначенные 17 целей были поражены. Отмечалось, что удар нарушил переброску железнодорожным транспортом украинских войск и иностранного вооружения в районы боевых действий.
Газета New York Times со ссылкой на "украинское официальное лицо" написала, что беспилотники "были запущены с территории Украины". Издание, однако, подчеркивает, что киевские власти отказались официально признать осуществление ударов.
В материале Блумберг указывается, что "сообщения о значительных атаках против двух российских аэродромов являются новым и опасным витком" вооруженного конфликта на Украине. Из-за этого западные партнеры попытаются надавить на украинцев с целью предотвратить более масштабные атаки, говорится в сообщении.
Отмечается, что "попыткой успокоить украинцев" со стороны НАТО может стать предложение "большего количества и лучшего качества ракет класса "земля-воздух" для защиты", может быть также рассмотрена "поставка боевых самолетов".
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, указывал, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.