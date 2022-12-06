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В ДНР заявили о возможном переходе бюджетников на удаленную работу - РИА Новости, 06.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/udalenka-1836719601.html
В ДНР заявили о возможном переходе бюджетников на удаленную работу
В ДНР заявили о возможном переходе бюджетников на удаленную работу - РИА Новости, 06.12.2022
В ДНР заявили о возможном переходе бюджетников на удаленную работу
Работники бюджетной сферы в ДНР перейдут на дистанционный формат работы из-за обстрелов республики украинскими войсками, сообщил премьер-министр региона Виталий РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T16:28
2022-12-06T16:32
специальная военная операция на украине
в мире
виталий хоценко
донецкая народная республика
донецк
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Работники бюджетной сферы в ДНР перейдут на дистанционный формат работы из-за обстрелов республики украинскими войсками, сообщил премьер-министр региона Виталий Хоценко."В связи с напряженной ситуацией планируется переход работников бюджетной сферы на дистанционный формат работы", - написал Хоценко в своем Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 20 ракет из РСЗО "Град".
https://ria.ru/20221206/obstrel-1836711580.html
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в мире, виталий хоценко, донецкая народная республика, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виталий Хоценко, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК
16:28 06.12.2022 (обновлено: 16:32 06.12.2022)
 
В ДНР заявили о возможном переходе бюджетников на удаленную работу

В ДНР заявили о возможном переходе бюджетников на удаленный формат работы из-за обстрелов

© Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© Pixabay / Free-Photos
Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Работники бюджетной сферы в ДНР перейдут на дистанционный формат работы из-за обстрелов республики украинскими войсками, сообщил премьер-министр региона Виталий Хоценко.
"В связи с напряженной ситуацией планируется переход работников бюджетной сферы на дистанционный формат работы", - написал Хоценко в своем Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 20 ракет из РСЗО "Град".
Разбитый уличный фонарь в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВиталий ХоценкоДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦКК
 
 
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