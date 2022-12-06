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В ДНР заявили о возможном переходе бюджетников на удаленную работу

В ДНР заявили о возможном переходе бюджетников на удаленную работу - РИА Новости, 06.12.2022

В ДНР заявили о возможном переходе бюджетников на удаленную работу

Работники бюджетной сферы в ДНР перейдут на дистанционный формат работы из-за обстрелов республики украинскими войсками, сообщил премьер-министр региона Виталий РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T16:28

2022-12-06T16:28

2022-12-06T16:32

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Работники бюджетной сферы в ДНР перейдут на дистанционный формат работы из-за обстрелов республики украинскими войсками, сообщил премьер-министр региона Виталий Хоценко."В связи с напряженной ситуацией планируется переход работников бюджетной сферы на дистанционный формат работы", - написал Хоценко в своем Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 20 ракет из РСЗО "Град".

https://ria.ru/20221206/obstrel-1836711580.html

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в мире, виталий хоценко, донецкая народная республика, донецк, сцкк