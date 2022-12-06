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В ДНР заявили о возможном переходе бюджетников на удаленную работу
В ДНР заявили о возможном переходе бюджетников на удаленную работу - РИА Новости, 06.12.2022
В ДНР заявили о возможном переходе бюджетников на удаленную работу
Работники бюджетной сферы в ДНР перейдут на дистанционный формат работы из-за обстрелов республики украинскими войсками, сообщил премьер-министр региона Виталий РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T16:28
2022-12-06T16:28
2022-12-06T16:32
специальная военная операция на украине
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виталий хоценко
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сцкк
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Работники бюджетной сферы в ДНР перейдут на дистанционный формат работы из-за обстрелов республики украинскими войсками, сообщил премьер-министр региона Виталий Хоценко."В связи с напряженной ситуацией планируется переход работников бюджетной сферы на дистанционный формат работы", - написал Хоценко в своем Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 20 ракет из РСЗО "Град".
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Виталий Хоценко, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК
16:28 06.12.2022 (обновлено: 16:32 06.12.2022)
В ДНР заявили о возможном переходе бюджетников на удаленную работу
В ДНР заявили о возможном переходе бюджетников на удаленный формат работы из-за обстрелов