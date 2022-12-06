https://ria.ru/20221206/uchenyy-1836804405.html
Ученый обвинил ФБР в преследовании из-за его позиции по COVID-19
Ученый обвинил ФБР в преследовании из-за его позиции по COVID-19 - РИА Новости, 06.12.2022
Ученый обвинил ФБР в преследовании из-за его позиции по COVID-19
Ученый Эндрю Хафф, который утверждает, что COVID-19 был создан в китайской лаборатории при финансировании США, обвинил ФБР в преследовании, сообщает газета Sun. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T21:07
2022-12-06T21:07
2022-12-06T21:07
в мире
технологии
сша
китай
вашингтон (штат)
фбр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755415454_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_e614dbde3ccaebe015e18870d7ad57eb.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Ученый Эндрю Хафф, который утверждает, что COVID-19 был создан в китайской лаборатории при финансировании США, обвинил ФБР в преследовании, сообщает газета Sun.Отмечается, что Хафф ранее являлся вице-президентом организации EcoHealth Alliance и работал с засекреченными данными. В своей книге The Truth About Wuhan ("Правда про Ухань") он утверждает, что пандемия коронавируса стала результатом финансирования Соединенными Штатами создания коронавирусов в Китае.По словам ученого, после того, как он решил обнародовать информацию о вирусе, Вашингтон начал "незаконную психологическую операцию" против него. Как утверждает Тафф, вблизи его дома начали появляться военные дроны, его дом ограбили, а компьютер и телефон подверглись взломам. Неизвестный даже ворвался в его дом, чтобы удалить фотографию с его компьютера, заявил ученый.
https://ria.ru/20221104/fbr-1829291714.html
сша
китай
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755415454_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7137c8d9caa6122ff5f96b4ffaa50ffb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, сша, китай, вашингтон (штат), фбр
В мире, Технологии, США, Китай, Вашингтон (штат), ФБР
Ученый обвинил ФБР в преследовании из-за его позиции по COVID-19
Sun: ученый, заявивший, что COVID создали при поддержке США, обвинил ФБР в преследовании