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Ученый обвинил ФБР в преследовании из-за его позиции по COVID-19 - РИА Новости, 06.12.2022
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Ученый обвинил ФБР в преследовании из-за его позиции по COVID-19
Ученый обвинил ФБР в преследовании из-за его позиции по COVID-19 - РИА Новости, 06.12.2022
Ученый обвинил ФБР в преследовании из-за его позиции по COVID-19
Ученый Эндрю Хафф, который утверждает, что COVID-19 был создан в китайской лаборатории при финансировании США, обвинил ФБР в преследовании, сообщает газета Sun. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T21:07
2022-12-06T21:07
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Ученый Эндрю Хафф, который утверждает, что COVID-19 был создан в китайской лаборатории при финансировании США, обвинил ФБР в преследовании, сообщает газета Sun.Отмечается, что Хафф ранее являлся вице-президентом организации EcoHealth Alliance и работал с засекреченными данными. В своей книге The Truth About Wuhan ("Правда про Ухань") он утверждает, что пандемия коронавируса стала результатом финансирования Соединенными Штатами создания коронавирусов в Китае.По словам ученого, после того, как он решил обнародовать информацию о вирусе, Вашингтон начал "незаконную психологическую операцию" против него. Как утверждает Тафф, вблизи его дома начали появляться военные дроны, его дом ограбили, а компьютер и телефон подверглись взломам. Неизвестный даже ворвался в его дом, чтобы удалить фотографию с его компьютера, заявил ученый.
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в мире, технологии, сша, китай, вашингтон (штат), фбр
В мире, Технологии, США, Китай, Вашингтон (штат), ФБР
21:07 06.12.2022
 
Ученый обвинил ФБР в преследовании из-за его позиции по COVID-19

Sun: ученый, заявивший, что COVID создали при поддержке США, обвинил ФБР в преследовании

© AP Photo / John MinchilloАгент ФБР в Нью-Йорке
Агент ФБР в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© AP Photo / John Minchillo
Агент ФБР в Нью-Йорке . Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Ученый Эндрю Хафф, который утверждает, что COVID-19 был создан в китайской лаборатории при финансировании США, обвинил ФБР в преследовании, сообщает газета Sun.
"Хафф готовится подать заявление на введение... временного судебного запрета против ФБР и других правительственных ведомств США", - говорится в сообщении газеты, которая ссылается на юридические документы.
Отмечается, что Хафф ранее являлся вице-президентом организации EcoHealth Alliance и работал с засекреченными данными. В своей книге The Truth About Wuhan ("Правда про Ухань") он утверждает, что пандемия коронавируса стала результатом финансирования Соединенными Штатами создания коронавирусов в Китае.
По словам ученого, после того, как он решил обнародовать информацию о вирусе, Вашингтон начал "незаконную психологическую операцию" против него. Как утверждает Тафф, вблизи его дома начали появляться военные дроны, его дом ограбили, а компьютер и телефон подверглись взломам. Неизвестный даже ворвался в его дом, чтобы удалить фотографию с его компьютера, заявил ученый.
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