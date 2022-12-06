https://ria.ru/20221206/uchenyy-1836804405.html

Ученый обвинил ФБР в преследовании из-за его позиции по COVID-19

Ученый обвинил ФБР в преследовании из-за его позиции по COVID-19 - РИА Новости, 06.12.2022

Ученый обвинил ФБР в преследовании из-за его позиции по COVID-19

Ученый Эндрю Хафф, который утверждает, что COVID-19 был создан в китайской лаборатории при финансировании США, обвинил ФБР в преследовании, сообщает газета Sun. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T21:07

2022-12-06T21:07

2022-12-06T21:07

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Ученый Эндрю Хафф, который утверждает, что COVID-19 был создан в китайской лаборатории при финансировании США, обвинил ФБР в преследовании, сообщает газета Sun.Отмечается, что Хафф ранее являлся вице-президентом организации EcoHealth Alliance и работал с засекреченными данными. В своей книге The Truth About Wuhan ("Правда про Ухань") он утверждает, что пандемия коронавируса стала результатом финансирования Соединенными Штатами создания коронавирусов в Китае.По словам ученого, после того, как он решил обнародовать информацию о вирусе, Вашингтон начал "незаконную психологическую операцию" против него. Как утверждает Тафф, вблизи его дома начали появляться военные дроны, его дом ограбили, а компьютер и телефон подверглись взломам. Неизвестный даже ворвался в его дом, чтобы удалить фотографию с его компьютера, заявил ученый.

https://ria.ru/20221104/fbr-1829291714.html

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в мире, технологии, сша, китай, вашингтон (штат), фбр