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Российско-лаосские учения "Ларос-2022" завершились - РИА Новости, 06.12.2022
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Российско-лаосские учения "Ларос-2022" завершились
Российско-лаосские учения "Ларос-2022" завершились - РИА Новости, 06.12.2022
Российско-лаосские учения "Ларос-2022" завершились
Совместное учение "Ларос-2022" с участием военнослужащих Восточного военного округа (ВВО), в том числе солдат из Приморья, и их коллег из Народной армии Лаоса... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T06:45
2022-12-06T07:13
владимир кулик
лаос
приморский край
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 6 дек - РИА Новости. Совместное учение "Ларос-2022" с участием военнослужащих Восточного военного округа (ВВО), в том числе солдат из Приморья, и их коллег из Народной армии Лаоса завершилось, сообщили в пресс-службе ВВО.Ранее в пресс-службе рассказали об окончании активной фазы этого учения. По сценарию военнослужащие двух стран должны были обнаружить и разгромить условные незаконные вооруженные формирования. Российские и лаосские военные провели разведку, нашли "противника", выдвинулись в нужный район, захватили "плацдарм" и уничтожили "врага". Вместе с наступлением основной группировки был высажен десант, ударивший "боевикам" во фланг."На полигоне "Бан Пэн" в Лаосской Народно-Демократической Республике завершилось совместное российско-лаосское военное учение "Ларос-2022". В нем принимали участие более 800 военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) из Приморского края и Народной армии Лаоса (НАЛ)", - говорится в сообщении пресс-службы ВВО.Отмечается, что для закрытия учения состоялась церемония с концертом, показательными выступлениями, награждением медалями, вручением подарков, спуском флагов и торжественным маршем. К церемонии присоединились министр обороны Лаоса генерал армии Тянсамон Тяннялат, начальник генштаба лаосской армии Камлиенг Утхакайсон, его заместитель генерал-лейтенант Пхансэнг Бунпхан и старший оперативной группы от ВВО генерал-майор Владимир Куликов.Флаг учения "Ларос" будет храниться в России, где совместная тренировка военных двух стран пройдет в следующий раз, добавили в пресс-службе ВВО.
https://ria.ru/20221129/udav-1834948484.html
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владимир кулик, лаос, приморский край, россия
Владимир Кулик, Лаос, Приморский край, Россия
06:45 06.12.2022 (обновлено: 07:13 06.12.2022)
 
Российско-лаосские учения "Ларос-2022" завершились

Российско-лаосские учения "Ларос-2022" с участием военных из Приморья завершились

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкВоеннослужащий стреляет из пулемета ПКМ
Военнослужащий стреляет из пулемета ПКМ - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнослужащий стреляет из пулемета ПКМ . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 дек - РИА Новости. Совместное учение "Ларос-2022" с участием военнослужащих Восточного военного округа (ВВО), в том числе солдат из Приморья, и их коллег из Народной армии Лаоса завершилось, сообщили в пресс-службе ВВО.
Ранее в пресс-службе рассказали об окончании активной фазы этого учения. По сценарию военнослужащие двух стран должны были обнаружить и разгромить условные незаконные вооруженные формирования. Российские и лаосские военные провели разведку, нашли "противника", выдвинулись в нужный район, захватили "плацдарм" и уничтожили "врага". Вместе с наступлением основной группировки был высажен десант, ударивший "боевикам" во фланг.
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"На полигоне "Бан Пэн" в Лаосской Народно-Демократической Республике завершилось совместное российско-лаосское военное учение "Ларос-2022". В нем принимали участие более 800 военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) из Приморского края и Народной армии Лаоса (НАЛ)", - говорится в сообщении пресс-службы ВВО.
Отмечается, что для закрытия учения состоялась церемония с концертом, показательными выступлениями, награждением медалями, вручением подарков, спуском флагов и торжественным маршем. К церемонии присоединились министр обороны Лаоса генерал армии Тянсамон Тяннялат, начальник генштаба лаосской армии Камлиенг Утхакайсон, его заместитель генерал-лейтенант Пхансэнг Бунпхан и старший оперативной группы от ВВО генерал-майор Владимир Куликов.
Флаг учения "Ларос" будет храниться в России, где совместная тренировка военных двух стран пройдет в следующий раз, добавили в пресс-службе ВВО.
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