https://ria.ru/20221206/ucheniya-1836551779.html

ВС России отработали "зачистку" населенного пункта на полигонах Белоруссии

ВС России отработали "зачистку" населенного пункта на полигонах Белоруссии - РИА Новости, 06.12.2022

ВС России отработали "зачистку" населенного пункта на полигонах Белоруссии

Минобороны России показало кадры занятий по тактической подготовке, где военнослужащие подразделений Западного военного округа, входящие в состав региональной... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T06:12

2022-12-06T06:12

2022-12-06T06:12

безопасность

белоруссия

россия

западный военный округ (зво)

т-80

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Минобороны России показало кадры занятий по тактической подготовке, где военнослужащие подразделений Западного военного округа, входящие в состав региональной группировки войск в Белоруссии, отработали "зачистку" населенного пункта."Военнослужащие на полигонах совершенствуют стрельбу из штатного оружия, вождение боевых машин, прохождение психологической полосы препятствий, изучение навыков тактической медицины и другие дисциплины", - сообщили в ведомстве.Уточняется, что тренировки по боевой подготовке и боевому слаживанию подразделений Западного военного округа проводятся в дневное и ночное время.Наиболее вероятные маршруты передвижения внутри населенного пункта перекрывают боевые машины пехоты до завершения бойцами сплошной "зачистки" города с разных его сторон. После пехота занимает круговую оборону и открывает огонь на подступах к переднему краю. Огневую поддержку пехоте оказывают и экипажи танков Т-80. Их снаряды мощнее, могут уничтожать не только живую силу, но и бронеобъекты, огневые средства."В основном после первого учебного дня люди более или менее уже начинают контактировать и уже работать совместно, одной группой, как одни братья", - рассказывает старший стрелок Сергей.Темп боевого слаживания российских военнослужащих региональной группировки сил в Белоруссии высокий. Военнослужащие ЗВО продолжают совершенствовать свое мастерство ежедневно, без выходных, и днем, и ночью выходя на огневые рубежи.

https://ria.ru/20221206/zaporozhe-1836547651.html

https://ria.ru/20221205/vsu-1836512434.html

белоруссия

россия

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безопасность, белоруссия, россия, западный военный округ (зво), т-80