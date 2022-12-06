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ВС России отработали "зачистку" населенного пункта на полигонах Белоруссии
ВС России отработали "зачистку" населенного пункта на полигонах Белоруссии - РИА Новости, 06.12.2022
ВС России отработали "зачистку" населенного пункта на полигонах Белоруссии
Минобороны России показало кадры занятий по тактической подготовке, где военнослужащие подразделений Западного военного округа, входящие в состав региональной... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T06:12
2022-12-06T06:12
2022-12-06T06:12
безопасность
белоруссия
россия
западный военный округ (зво)
т-80
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Минобороны России показало кадры занятий по тактической подготовке, где военнослужащие подразделений Западного военного округа, входящие в состав региональной группировки войск в Белоруссии, отработали "зачистку" населенного пункта."Военнослужащие на полигонах совершенствуют стрельбу из штатного оружия, вождение боевых машин, прохождение психологической полосы препятствий, изучение навыков тактической медицины и другие дисциплины", - сообщили в ведомстве.Уточняется, что тренировки по боевой подготовке и боевому слаживанию подразделений Западного военного округа проводятся в дневное и ночное время.Наиболее вероятные маршруты передвижения внутри населенного пункта перекрывают боевые машины пехоты до завершения бойцами сплошной "зачистки" города с разных его сторон. После пехота занимает круговую оборону и открывает огонь на подступах к переднему краю. Огневую поддержку пехоте оказывают и экипажи танков Т-80. Их снаряды мощнее, могут уничтожать не только живую силу, но и бронеобъекты, огневые средства."В основном после первого учебного дня люди более или менее уже начинают контактировать и уже работать совместно, одной группой, как одни братья", - рассказывает старший стрелок Сергей.Темп боевого слаживания российских военнослужащих региональной группировки сил в Белоруссии высокий. Военнослужащие ЗВО продолжают совершенствовать свое мастерство ежедневно, без выходных, и днем, и ночью выходя на огневые рубежи.
https://ria.ru/20221206/zaporozhe-1836547651.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, белоруссия, россия, западный военный округ (зво), т-80
Безопасность, Белоруссия, Россия, Западный военный округ (ЗВО), Т-80
ВС России отработали "зачистку" населенного пункта на полигонах Белоруссии
Минобороны России показало кадры учений по "зачистке" населенного пункта
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Минобороны России показало кадры занятий по тактической подготовке, где военнослужащие подразделений Западного военного округа, входящие в состав региональной группировки войск в Белоруссии, отработали "зачистку" населенного пункта.
"Военнослужащие на полигонах совершенствуют стрельбу из штатного оружия, вождение боевых машин, прохождение психологической полосы препятствий, изучение навыков тактической медицины и другие дисциплины", - сообщили в ведомстве.
Уточняется, что тренировки по боевой подготовке и боевому слаживанию подразделений Западного военного округа проводятся в дневное и ночное время.
Наиболее вероятные маршруты передвижения внутри населенного пункта перекрывают боевые машины пехоты до завершения бойцами сплошной "зачистки" города с разных его сторон. После пехота занимает круговую оборону и открывает огонь на подступах к переднему краю. Огневую поддержку пехоте оказывают и экипажи танков Т-80
. Их снаряды мощнее, могут уничтожать не только живую силу, но и бронеобъекты, огневые средства.
"В основном после первого учебного дня люди более или менее уже начинают контактировать и уже работать совместно, одной группой, как одни братья", - рассказывает старший стрелок Сергей.
Темп боевого слаживания российских военнослужащих региональной группировки сил в Белоруссии высокий. Военнослужащие ЗВО
продолжают совершенствовать свое мастерство ежедневно, без выходных, и днем, и ночью выходя на огневые рубежи.