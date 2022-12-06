https://ria.ru/20221206/ubiystvo-1836414834.html

"Их всех расчленили". Чем обернулось дело об исчезновении жителей Приморья

"Их всех расчленили". Чем обернулось дело об исчезновении жителей Приморья - РИА Новости, 06.12.2022

"Их всех расчленили". Чем обернулось дело об исчезновении жителей Приморья

В Приморском крае задержали подозреваемого в жестоком убийстве троих человек. Он расчленил и сжег тела, останки закопал. Местные СМИ заговорили о маньяке,... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T08:00

2022-12-06T08:00

2022-12-06T12:14

происшествия

кавалеровский район

происшествия – радио sputnik

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. В Приморском крае задержали подозреваемого в жестоком убийстве троих человек. Он расчленил и сжег тела, останки закопал. Местные СМИ заговорили о маньяке, однако, как выяснил корреспондент РИА Новости, история куда запутаннее.Закопанная машинаОстанки нашли на участке бизнесмена Юрия Ющенко в поселке Рудном — случайно. Двадцать пятого ноября полицейские пришли задать пару вопросов о его знакомой Ольге Коваленко, пропавшей на днях.Он заверил, что ничего не знает. Сотрудники уже собирались уходить, когда один обратил внимание на свежевскопанную землю во дворе.Решили повнимательнее осмотреть дом и садовый участок. Хозяин якобы почувствовал себя плохо, попросил разрешения принять таблетки. Оперативники не возражали. Улучив момент, коммерсант достал пистолет и попытался покончить с собой. С ранением головы его госпитализировали в ближайшую больницу, прооперировали.Криминалисты тем временем определили, что погибших сперва расчленили, а затем сожгли. Нашли и труп Коваленко. А неподалеку — ее автомобиль, зарытый в землю с помощью трактора.Постоянный клиентСоседка убитой рассказала, что та постоянно общалась с Юрием Ющенко. "Осенью Оля всегда собирала кедровые шишки, — вспоминает Валентина. — Одним из покупателей был коммерсант. Именно к нему она поехала с очередной партией орехов 23 ноября".Домой Ольга не вернулась. На работу на следующий день не вышла, поэтому коллеги забили тревогу."Добрая, отзывчивая, — продолжает знакомая. — Всю жизнь была соцработником, пенсионеры ее очень любили. После гибели мужа жила одна. Кедрач собирала, чтобы поднять сына, он учится в мореходке во Владивостоке".Возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более человек", оперативники начали устанавливать личности двух других жертв и мотив преступления.Жестокий милиционерПо словам жителей Рудного, бизнесмен держался особняком, с односельчанами не общался."Раньше служил в милиции, — рассказывает Светлана, его дальняя родственница. — Уволили после того, как однажды с ружьем гонял по огороду родителей. Юра еще с детства проявлял садистские наклонности: убивал собак и кошек. Как-то на глазах у дочери и малолетней внучки порезал ножом бывшую жену. Другая экс-сожительница называла его тираном. Но почему-то все ему сходило с рук".После увольнения из органов Ющенко занялся бизнесом. Скупал шишки и дикоросы, выполнял различные земляные работы. Для этого обзавелся трактором и другой спецтехникой. Иногда коммерсанту помогал 40-летний племянник Александр, строитель."Еще в начале осени Саша по заказу местных властей начал разбирать старый жилой дом под расселение, — говорит Светлана. — Закончить работу хотел 20 ноября. Примерно в этих числах мы последний раз и виделись. Потом резко пропал".Поскольку мать, сын и бывшая супруга Александра живут в другом городе, исчезновение заметили не сразу. Когда заявление все-таки поступило, полицейские резонно предположили, что пропавший — среди троих убитых. Так и оказалось.Молодая матьТретьей жертвой Ющенко стала 27-летняя Нина Воронина из райцентра Кавалерово. С бизнесменом она познакомилась несколько лет назад, когда работала в поселковой котельной."Я видела Нину в автобусе по дороге из райцентра в Рудный, — вспоминает Светлана. — Еще удивилась, к кому она может ехать. Потом выяснилось: к Ющенко. Ходят слухи, что у них был роман. При этом у нее муж и двое маленьких детей".Несмотря на семью, Воронина, по словам знакомых, часто уходила из дома. В поисковых сообществах в соцсетях действительно есть несколько постов о ее исчезновении — в июне и сентябре.Но всякий раз она благополучно возвращалась. Пока в конце ноября в очередной раз не отправилась в гости к Ющенко."Ее бабушка и так похоронила двоих дочерей, а теперь и внучку придется, — добавляет Светлана. — Останки обещали отдать после экспертиз".Истинные мотивы сейчас выясняют. Подозреваемого пока нельзя допросить: он в реанимации.По предварительным данным, всех троих убили в один вечер, причина расправы — банальная ссора во время застолья. Впрочем, версия может измениться. Как и количество жертв.Местные считают, что с Ольгой и Александром коммерсант просто не захотел делиться деньгами, а от Нины избавился как от ненужной свидетельницы. Тем более он легально владел несколькими видами оружия.Жители Рудного вспоминают, что пару лет назад в поселке бесследно исчез еще один мужчина, тоже работавший на бизнесмена.Информацию обо всех пропавших в Кавалеровском районе сейчас проверяют. По словам сельчан, в курсе происходящего могла быть мать Ющенко — она ежедневно приезжала к нему кормить собак.Так это или нет, предстоит разобраться следователям. Если вину коммерсанта докажут в суде, ему грозит лишение свободы — вплоть до пожизненного.

https://ria.ru/20221107/kriminal-1829027527.html

https://ria.ru/20221124/proisshestviya-1833698298.html

https://ria.ru/20220908/ubiystvo-1815191477.html

кавалеровский район

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2022

Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, кавалеровский район, происшествия – радио sputnik