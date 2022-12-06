https://ria.ru/20221206/turtsiya-1836653380.html

В Турции разбился истребитель F-5

В Турции разбился истребитель F-5 - РИА Новости, 06.12.2022

В Турции разбился истребитель F-5

Истребитель F-5 ВВС Турции разбился в турецкой Конье, пилот катапультировался. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T13:55

2022-12-06T13:55

2022-12-06T13:55

в мире

турция

конья (провинция)

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АНКАРА, 6 дек - РИА Новости. Истребитель F-5 ВВС Турции разбился в турецкой Конье, пилот катапультировался."Учебно-боевой самолёт F-5 разбился в Конье из-за столкновения с птицей, двигатели остановились. Пилот катапультировался, он госпитализирован, состояние стабильное", - говорится в сообщении МО Турции.

https://ria.ru/20221202/istrebitel-1835790915.html

турция

конья (провинция)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, турция, конья (провинция)