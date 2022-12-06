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В Турции разбился истребитель F-5 - РИА Новости, 06.12.2022
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В Турции разбился истребитель F-5
В Турции разбился истребитель F-5 - РИА Новости, 06.12.2022
В Турции разбился истребитель F-5
Истребитель F-5 ВВС Турции разбился в турецкой Конье, пилот катапультировался. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T13:55
2022-12-06T13:55
в мире
турция
конья (провинция)
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АНКАРА, 6 дек - РИА Новости. Истребитель F-5 ВВС Турции разбился в турецкой Конье, пилот катапультировался."Учебно-боевой самолёт F-5 разбился в Конье из-за столкновения с птицей, двигатели остановились. Пилот катапультировался, он госпитализирован, состояние стабильное", - говорится в сообщении МО Турции.
https://ria.ru/20221202/istrebitel-1835790915.html
турция
конья (провинция)
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в мире, турция, конья (провинция)
В мире, Турция, Конья (провинция)
13:55 06.12.2022
 
В Турции разбился истребитель F-5

Истребитель ВВС Турции F-5 разбился в Конье после столкновения с птицей

CC0 / Adrian Pingstone / Турецкий истребитель NF-5
Турецкий истребитель NF-5 - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
CC0 / Adrian Pingstone /
Турецкий истребитель NF-5. Архивное фото
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АНКАРА, 6 дек - РИА Новости. Истребитель F-5 ВВС Турции разбился в турецкой Конье, пилот катапультировался.
"Учебно-боевой самолёт F-5 разбился в Конье из-за столкновения с птицей, двигатели остановились. Пилот катапультировался, он госпитализирован, состояние стабильное", - говорится в сообщении МО Турции.
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В миреТурцияКонья (провинция)
 
 
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