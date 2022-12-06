https://ria.ru/20221206/trevoga-1836817888.html
В Николаевской и Одесской областях Украины объявили воздушную тревогу
В Николаевской и Одесской областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.12.2022
В Николаевской и Одесской областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на юге Украины: в Николаевской и Одесской областях, сообщили местные власти. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T22:40
2022-12-06T22:40
2022-12-06T22:40
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
денис шмыгаль
одесская область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на юге Украины: в Николаевской и Одесской областях, сообщили местные власти.Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким сообщил о тревоге в регионе в своем Telegram-канале. О тревоге в соседней Одесской области в своем Telegram-канале сообщил представитель областной администрации Сергей Братчук.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жкх, денис шмыгаль, одесская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Денис Шмыгаль, Одесская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В Николаевской и Одесской областях Украины объявили воздушную тревогу
Власти Николаевской и Одесской областей Украины сообщили о воздушной тревоге
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на юге Украины: в Николаевской и Одесской областях, сообщили местные власти.
Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким сообщил о тревоге в регионе в своем Telegram-канале. О тревоге в соседней Одесской области в своем Telegram-канале сообщил представитель областной администрации Сергей Братчук.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.