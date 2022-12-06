https://ria.ru/20221206/trevoga-1836817888.html

В Николаевской и Одесской областях Украины объявили воздушную тревогу

В Николаевской и Одесской областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.12.2022

В Николаевской и Одесской областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на юге Украины: в Николаевской и Одесской областях, сообщили местные власти. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T22:40

2022-12-06T22:40

2022-12-06T22:40

специальная военная операция на украине

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денис шмыгаль

одесская область

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на юге Украины: в Николаевской и Одесской областях, сообщили местные власти.Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким сообщил о тревоге в регионе в своем Telegram-канале. О тревоге в соседней Одесской области в своем Telegram-канале сообщил представитель областной администрации Сергей Братчук.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

одесская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, денис шмыгаль, одесская область, украина, вооруженные силы рф