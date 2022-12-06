https://ria.ru/20221206/toplivo-1836655294.html
Российское ядерное топливо "ТВС-Квадрат" превзошло зарубежные аналоги
Российское ядерное топливо "ТВС-Квадрат" превзошло зарубежные аналоги - РИА Новости, 06.12.2022
Российское ядерное топливо "ТВС-Квадрат" превзошло зарубежные аналоги
Российское ядерное топливо "ТВС-Квадрат", разработанное для реакторов АЭС зарубежного дизайна, в результате работы отечественных инженеров по ряду позиций... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T14:01
2022-12-06T14:01
2022-12-06T14:10
твэл
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
технологии
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российское ядерное топливо "ТВС-Квадрат", разработанное для реакторов АЭС зарубежного дизайна, в результате работы отечественных инженеров по ряду позиций превзошло предложения иностранных поставщиков топлива, оно дает возможность существенно повысить экономическую эффективность энергоблоков, сообщила топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ.Топливу "ТВС-Квадрат" была посвящена специальная тематическая сессия прошедшей в Сочи научно-технической конференции ТВЭЛ "Ядерное топливо нового поколения для АЭС. Результаты разработки, опыт эксплуатации и направления развития"."В "Росатоме" успешно разработан продукт для конкурентного рынка в новом для компании сегменте с устоявшимися правилами. Отмечено, что в результате интенсивной работы российских инженеров "ТВС-Квадрат" не только сравнялся с зарубежными аналогами, но и по ряду позиций превзошел предложения других поставщиков", - говорится в сообщении.Заложенные в конструкции решения помогут существенно повысить экономическую эффективность энергоблоков с реакторами зарубежного дизайна PWR (pressurised water reactor, реакторы с водой под давлением). "При этом потенциал для дальнейшего совершенствования топлива позволяет операторам АЭС выстроить долгосрочную стратегию оптимизации топливоиспользования", - отмечает ТВЭЛ."После квалификации в европейском реакторе PWR-900 и успешных результатов послереакторных исследований в независимом научно-исследовательском центре "ТВС-Квадрат" является крайне востребованным на мировом рынке решением как высокоэффективный продукт и единственное в мире ядерное топливо для PWR, полностью независимое от разработчиков оригинальной реакторной технологии, как в вопросах интеллектуальной собственности, так и в производстве", - подчеркивается в пресс-релизе.Российская разработка называется "ТВС-Квадрат" потому, что эти топливные сборки имеют квадратное сечение — как и топливные сборки, применяемые в реакторах PWR.
https://ria.ru/20221205/neft-1836515763.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твэл, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии
ТВЭЛ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Технологии
14:01 06.12.2022 (обновлено: 14:10 06.12.2022)
Российское ядерное топливо "ТВС-Квадрат" превзошло зарубежные аналоги
Российское ядерное топливо для иностранных реакторов превзошло зарубежные аналоги
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости.
Российское ядерное топливо "ТВС-Квадрат", разработанное для реакторов АЭС зарубежного дизайна, в результате работы отечественных инженеров по ряду позиций превзошло предложения иностранных поставщиков топлива, оно дает возможность существенно повысить экономическую эффективность энергоблоков, сообщила
топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ.
Топливу "ТВС-Квадрат" была посвящена специальная тематическая сессия прошедшей в Сочи
научно-технической конференции ТВЭЛ "Ядерное топливо нового поколения для АЭС. Результаты разработки, опыт эксплуатации и направления развития".
"В "Росатоме" успешно разработан продукт для конкурентного рынка в новом для компании сегменте с устоявшимися правилами. Отмечено, что в результате интенсивной работы российских инженеров "ТВС-Квадрат" не только сравнялся с зарубежными аналогами, но и по ряду позиций превзошел предложения других поставщиков", - говорится в сообщении.
Заложенные в конструкции решения помогут существенно повысить экономическую эффективность энергоблоков с реакторами зарубежного дизайна PWR (pressurised water reactor, реакторы с водой под давлением). "При этом потенциал для дальнейшего совершенствования топлива позволяет операторам АЭС выстроить долгосрочную стратегию оптимизации топливоиспользования", - отмечает ТВЭЛ.
"После квалификации в европейском реакторе PWR-900 и успешных результатов послереакторных исследований в независимом научно-исследовательском центре "ТВС-Квадрат" является крайне востребованным на мировом рынке решением как высокоэффективный продукт и единственное в мире ядерное топливо для PWR, полностью независимое от разработчиков оригинальной реакторной технологии, как в вопросах интеллектуальной собственности, так и в производстве", - подчеркивается в пресс-релизе.
Российская разработка называется "ТВС-Квадрат" потому, что эти топливные сборки имеют квадратное сечение — как и топливные сборки, применяемые в реакторах PWR.