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Первый канал объявил о возвращении в эфир ток-шоу "Пусть говорят" - РИА Новости, 06.12.2022
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Первый канал объявил о возвращении в эфир ток-шоу "Пусть говорят"
Первый канал объявил о возвращении в эфир ток-шоу "Пусть говорят" - РИА Новости, 06.12.2022
Первый канал объявил о возвращении в эфир ток-шоу "Пусть говорят"
Новые выпуски ток-шоу "Пусть говорят" появятся в эфире со вторника, сообщает канал. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T11:48
2022-12-06T11:49
пусть говорят
общество
первый канал (телеканал)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Новые выпуски ток-шоу "Пусть говорят" появятся в эфире со вторника, сообщает канал."Пусть говорят" возвращается в эфир Первого канала. Сегодня в 19:50", - говорится в сообщении.Ведущий программы Дмитрий Борисов отметил, что целая серия специальных выпусков посвящена необычным людям. "Что ожидает человечество в новом году и в ближайшее десятилетие? Спрашиваем у ведущих астрологов и нумерологов. Разбираемся, в чём феномен Ванги и почему её пророчества продолжают сбываться и в наши дни. Узнаем, поддерживают ли учёные Илона Маска, который на саммите G20 заявил, что землянам уже пора готовиться ко встрече с инопланетянами. Услышим тех, кто готовил тайные отряды людей со сверхспособностями, которые были на службе у Советского Союза и в США", - сказал Борисов, слова которого приводятся в пресс-релизе.Российские каналы отказались от части развлекательных программ в пользу информационных после 24 февраля. Ранее Первый канал сообщал, что развлекательные программы не выходили в эфир в связи с тем, что сетка канала была переверстана с учётом максимального внимания к общественно-политическим событиям.
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96
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7 495 645-6601
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пусть говорят, общество, первый канал (телеканал)
Пусть говорят, Общество, Первый канал (телеканал)
11:48 06.12.2022 (обновлено: 11:49 06.12.2022)
 
Первый канал объявил о возвращении в эфир ток-шоу "Пусть говорят"

Первый канал объявил, что новые выпуски ток-шоу "Пусть говорят" будут выходить со вторника

© Фото : Первый каналДмитрий Борисов
Дмитрий Борисов - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© Фото : Первый канал
Дмитрий Борисов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Новые выпуски ток-шоу "Пусть говорят" появятся в эфире со вторника, сообщает канал.
"Пусть говорят" возвращается в эфир Первого канала. Сегодня в 19:50", - говорится в сообщении.
Ведущий программы Дмитрий Борисов отметил, что целая серия специальных выпусков посвящена необычным людям. "Что ожидает человечество в новом году и в ближайшее десятилетие? Спрашиваем у ведущих астрологов и нумерологов. Разбираемся, в чём феномен Ванги и почему её пророчества продолжают сбываться и в наши дни. Узнаем, поддерживают ли учёные Илона Маска, который на саммите G20 заявил, что землянам уже пора готовиться ко встрече с инопланетянами. Услышим тех, кто готовил тайные отряды людей со сверхспособностями, которые были на службе у Советского Союза и в США", - сказал Борисов, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Российские каналы отказались от части развлекательных программ в пользу информационных после 24 февраля. Ранее Первый канал сообщал, что развлекательные программы не выходили в эфир в связи с тем, что сетка канала была переверстана с учётом максимального внимания к общественно-политическим событиям.
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