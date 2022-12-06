https://ria.ru/20221206/tok-shou-1836601852.html

Первый канал объявил о возвращении в эфир ток-шоу "Пусть говорят"

Первый канал объявил о возвращении в эфир ток-шоу "Пусть говорят" - РИА Новости, 06.12.2022

Первый канал объявил о возвращении в эфир ток-шоу "Пусть говорят"

Новые выпуски ток-шоу "Пусть говорят" появятся в эфире со вторника, сообщает канал. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T11:48

2022-12-06T11:48

2022-12-06T11:49

пусть говорят

общество

первый канал (телеканал)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Новые выпуски ток-шоу "Пусть говорят" появятся в эфире со вторника, сообщает канал."Пусть говорят" возвращается в эфир Первого канала. Сегодня в 19:50", - говорится в сообщении.Ведущий программы Дмитрий Борисов отметил, что целая серия специальных выпусков посвящена необычным людям. "Что ожидает человечество в новом году и в ближайшее десятилетие? Спрашиваем у ведущих астрологов и нумерологов. Разбираемся, в чём феномен Ванги и почему её пророчества продолжают сбываться и в наши дни. Узнаем, поддерживают ли учёные Илона Маска, который на саммите G20 заявил, что землянам уже пора готовиться ко встрече с инопланетянами. Услышим тех, кто готовил тайные отряды людей со сверхспособностями, которые были на службе у Советского Союза и в США", - сказал Борисов, слова которого приводятся в пресс-релизе.Российские каналы отказались от части развлекательных программ в пользу информационных после 24 февраля. Ранее Первый канал сообщал, что развлекательные программы не выходили в эфир в связи с тем, что сетка канала была переверстана с учётом максимального внимания к общественно-политическим событиям.

https://ria.ru/20220926/malakhov-1819576550.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

пусть говорят, общество, первый канал (телеканал)