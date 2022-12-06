Рейтинг@Mail.ru
Экс-депутат Рады заявил о поражении крупнейшей ТЭС в Киевской области - РИА Новости, 06.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/tes-1836598703.html
Экс-депутат Рады заявил о поражении крупнейшей ТЭС в Киевской области
Экс-депутат Рады заявил о поражении крупнейшей ТЭС в Киевской области - РИА Новости, 06.12.2022
Экс-депутат Рады заявил о поражении крупнейшей ТЭС в Киевской области
Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива утверждает, что в результате ударов в понедельник поражена крупнейшая в Киевской области Трипольская... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T11:32
2022-12-06T11:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киевская область
верховная рада украины
илья кива
россия
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784891334_64:0:1100:583_1920x0_80_0_0_b39431fac4129bd4350085636feb21fe.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива утверждает, что в результате ударов в понедельник поражена крупнейшая в Киевской области Трипольская теплоэлектростанция.В понедельник СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов Украины после объявленной воздушной тревоги. По их информации, Кировоградская, Одесская и Житомирская области частично остались без электроснабжения. Премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил повреждения энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях после ракетных обстрелов."Вчерашним российским ракетам удалось поразить Трипольскую тепловую электрическую станцию - самую мощную электростанцию в Киевской области. Предприятие является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области", - написал Кива в своем Telegram-канале. По его словам, ущерб и возможность восстановления еще оцениваются специалистами.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
украина
киевская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784891334_209:0:986:583_1920x0_80_0_0_ee719cefc032504a0fa092ff1c223cb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киевская область, верховная рада украины, илья кива, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киевская область, Верховная Рада Украины, Илья Кива, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:32 06.12.2022
 
Экс-депутат Рады заявил о поражении крупнейшей ТЭС в Киевской области

Экс-депутат Рады Кива заявил о поражении крупнейшей в Киевской области Трипольской ТЭС

© Фото : @kivailyaИлья Кива
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© Фото : @kivailya
Илья Кива. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива утверждает, что в результате ударов в понедельник поражена крупнейшая в Киевской области Трипольская теплоэлектростанция.
В понедельник СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов Украины после объявленной воздушной тревоги. По их информации, Кировоградская, Одесская и Житомирская области частично остались без электроснабжения. Премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил повреждения энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях после ракетных обстрелов.
"Вчерашним российским ракетам удалось поразить Трипольскую тепловую электрическую станцию - самую мощную электростанцию в Киевской области. Предприятие является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области", - написал Кива в своем Telegram-канале. По его словам, ущерб и возможность восстановления еще оцениваются специалистами.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 08:00
Тьма пришла на Украину надолго
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевская областьВерховная Рада УкраиныИлья КиваРоссияВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала