https://ria.ru/20221206/tes-1836598703.html
Экс-депутат Рады заявил о поражении крупнейшей ТЭС в Киевской области
Экс-депутат Рады заявил о поражении крупнейшей ТЭС в Киевской области - РИА Новости, 06.12.2022
Экс-депутат Рады заявил о поражении крупнейшей ТЭС в Киевской области
Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива утверждает, что в результате ударов в понедельник поражена крупнейшая в Киевской области Трипольская... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T11:32
2022-12-06T11:32
2022-12-06T11:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киевская область
верховная рада украины
илья кива
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива утверждает, что в результате ударов в понедельник поражена крупнейшая в Киевской области Трипольская теплоэлектростанция.В понедельник СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов Украины после объявленной воздушной тревоги. По их информации, Кировоградская, Одесская и Житомирская области частично остались без электроснабжения. Премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил повреждения энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях после ракетных обстрелов."Вчерашним российским ракетам удалось поразить Трипольскую тепловую электрическую станцию - самую мощную электростанцию в Киевской области. Предприятие является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области", - написал Кива в своем Telegram-канале. По его словам, ущерб и возможность восстановления еще оцениваются специалистами.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Экс-депутат Рады заявил о поражении крупнейшей ТЭС в Киевской области
Экс-депутат Рады Кива заявил о поражении крупнейшей в Киевской области Трипольской ТЭС