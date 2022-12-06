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Экс-депутат Рады заявил о поражении крупнейшей ТЭС в Киевской области

Экс-депутат Рады заявил о поражении крупнейшей ТЭС в Киевской области - РИА Новости, 06.12.2022

Экс-депутат Рады заявил о поражении крупнейшей ТЭС в Киевской области

Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива утверждает, что в результате ударов в понедельник поражена крупнейшая в Киевской области Трипольская... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T11:32

2022-12-06T11:32

2022-12-06T11:32

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива утверждает, что в результате ударов в понедельник поражена крупнейшая в Киевской области Трипольская теплоэлектростанция.В понедельник СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов Украины после объявленной воздушной тревоги. По их информации, Кировоградская, Одесская и Житомирская области частично остались без электроснабжения. Премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил повреждения энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях после ракетных обстрелов."Вчерашним российским ракетам удалось поразить Трипольскую тепловую электрическую станцию - самую мощную электростанцию в Киевской области. Предприятие является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области", - написал Кива в своем Telegram-канале. По его словам, ущерб и возможность восстановления еще оцениваются специалистами.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, киевская область, верховная рада украины, илья кива, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр