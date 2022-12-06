https://ria.ru/20221206/tarif-1836628279.html

Путин поручил РЖД подумать об изменении тарифов на перевозки контейнеров

Путин поручил РЖД подумать об изменении тарифов на перевозки контейнеров - РИА Новости, 06.12.2022

Путин поручил РЖД подумать об изменении тарифов на перевозки контейнеров

Президент России Владимир Путин поручил правительству России вместе с РЖД и грузоотправителями подумать об изменении в 2023 году тарифов на контейнерные... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T12:55

2022-12-06T12:55

2022-12-06T14:16

экономика

владимир путин

россия

дальний восток

ржд

китай

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству России вместе с РЖД и грузоотправителями подумать об изменении в 2023 году тарифов на контейнерные перевозки грузов в морские порты на Дальнем Востоке и Северо-Западе и из них, говорится на сайте Кремля.Такие поручения даны по итогам совещания с членами правительства России, состоявшегося 16 ноября 2022 года. "Правительству Российской Федерации… с привлечением открытого акционерного общества "Российские железные дороги" и заинтересованных грузоотправителей рассмотреть вопрос об изменении в 2023 году тарифной политики при осуществлении контейнерных перевозок грузов в морские порты, расположенные на территориях Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов, и из таких портов", - говорится в поручении.Соответствующий доклад правительство должно сделать до 15 января 2023 года. Тема с вывозом контейнеров с Дальнего Востока поднималась последнее время достаточно часто. Вопрос обсуждался и в ходе совещания Путина с правительством в середине ноября текущего года. Там министр транспорта Виталий Савельев докладывал, что в текущих экономических условиях происходит изменение логистических направлений, и товарные потоки развернулись с западных направлений на восток.Он пояснял, что в первую очередь идет повышенный спрос на ввоз импортных грузов в контейнерах через морские порты Дальнего Востока. Это связано с ограничениями морских перевозок на северо-западе, ковидными локдаунами в Китае и ежегодным повышением спроса перед новогодними праздниками. Министр называл ряд обсуждаемых мер для решения ситуации.РЖД позднее сообщали в своем Telegram-канале, что совместно с Минтрансом РФ и компаниями принят ряд мер, способствовавших увеличению вывоза импортных контейнеров с Дальнего Востока практически на 30%. В частности, запущено еще три контейнерных поезда в сутки на фитинговых платформах в восточном направлении. По мере их прибытия в порты будет расти и обратная загрузка.Путин в ходе совещания с членами правительства позднее отмечал, что ситуация с вывозом контейнеров из дальневосточных портов в целом меняется к лучшему, но их количество будет нарастать в следующем году, поэтому необходимо уделять внимание этому направлению. Савельев на этом же заседании говорил, что Минтранс России продолжает выработку мер, в том числе в части тарифов, для системного решения вопроса с ввозом контейнеров с Дальнего Востока.

https://ria.ru/20221021/vagony-1825770706.html

https://ria.ru/20221205/gruzy-1836362346.html

https://ria.ru/20221206/dtp-1836569371.html

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экономика, владимир путин, россия, дальний восток, ржд, китай