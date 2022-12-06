https://ria.ru/20221206/tank-1836773578.html

Бойцы ЗВО уничтожили танк ВСУ, пытавшийся прорвать оборону в Донбассе

Бойцы ЗВО уничтожили танк ВСУ, пытавшийся прорвать оборону в Донбассе - РИА Новости, 06.12.2022

Бойцы ЗВО уничтожили танк ВСУ, пытавшийся прорвать оборону в Донбассе

Бойцы одного из подразделений Западного военного округа уничтожили украинский танк при попытке прорвать оборону на Сватовском участке фронта в ЛНР, сообщил РИА... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T18:51

2022-12-06T18:51

2022-12-06T20:55

специальная военная операция на украине

в мире

россия

луганская народная республика

западный военный округ (зво)

украина

донбасс

владимир путин

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СВАТОВО (ЛНР), 6 дек — РИА Новости. Бойцы одного из подразделений Западного военного округа уничтожили украинский танк при попытке прорвать оборону на Сватовском участке фронта в ЛНР, сообщил РИА Новости российский военнослужащий."Украинский танковый экипаж участвовал в попытке прорвать нашу оборону. Разведка выявила. Вместе с корректировщиками уничтожили его из ПТУР", — рассказал он.На кадрах оперативного контроля бойцы ЗВО, используя противотанковые управляемые ракеты, уничтожают танк противника.Ранее во вторник Народная милиция ЛНР заявила, что за прошедшие сутки украинские войска потеряли в боях на территории республики около 70 человек и более 20 единиц техники.Накануне потери ВСУ составили: 35 военнослужащих, два БТР, три артиллерийские установки, 12 спецавтомобилей.Ситуация на Сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают город Сватово из РСЗО HIMARS и пытаются прорвать оборону. Этот участок имеет стратегически важное значение, поскольку открывает пути к ряду населенных пунктов нового российского региона.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание гарантий безопасности для России.

https://ria.ru/20221206/donetsk-1836662251.html

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

луганская народная республика

украина

донбасс

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры уничтожения украинского танка на Сватовском направлении Кадры уничтожения украинского танка на Сватовском направлении бойцами одного из подразделений ЗВО 2022-12-06T18:51 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, луганская народная республика, западный военный округ (зво), украина, донбасс, владимир путин, вооруженные силы украины