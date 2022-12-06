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Бойцы ЗВО уничтожили танк ВСУ, пытавшийся прорвать оборону в Донбассе - РИА Новости, 06.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/tank-1836773578.html
Бойцы ЗВО уничтожили танк ВСУ, пытавшийся прорвать оборону в Донбассе
Бойцы ЗВО уничтожили танк ВСУ, пытавшийся прорвать оборону в Донбассе - РИА Новости, 06.12.2022
Бойцы ЗВО уничтожили танк ВСУ, пытавшийся прорвать оборону в Донбассе
Бойцы одного из подразделений Западного военного округа уничтожили украинский танк при попытке прорвать оборону на Сватовском участке фронта в ЛНР, сообщил РИА... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T18:51
2022-12-06T20:55
специальная военная операция на украине
в мире
россия
луганская народная республика
западный военный округ (зво)
украина
донбасс
владимир путин
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СВАТОВО (ЛНР), 6 дек — РИА Новости. Бойцы одного из подразделений Западного военного округа уничтожили украинский танк при попытке прорвать оборону на Сватовском участке фронта в ЛНР, сообщил РИА Новости российский военнослужащий."Украинский танковый экипаж участвовал в попытке прорвать нашу оборону. Разведка выявила. Вместе с корректировщиками уничтожили его из ПТУР", — рассказал он.На кадрах оперативного контроля бойцы ЗВО, используя противотанковые управляемые ракеты, уничтожают танк противника.Ранее во вторник Народная милиция ЛНР заявила, что за прошедшие сутки украинские войска потеряли в боях на территории республики около 70 человек и более 20 единиц техники.Накануне потери ВСУ составили: 35 военнослужащих, два БТР, три артиллерийские установки, 12 спецавтомобилей.Ситуация на Сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают город Сватово из РСЗО HIMARS и пытаются прорвать оборону. Этот участок имеет стратегически важное значение, поскольку открывает пути к ряду населенных пунктов нового российского региона.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание гарантий безопасности для России.
https://ria.ru/20221206/donetsk-1836662251.html
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луганская народная республика
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Кадры уничтожения украинского танка на Сватовском направлении
Кадры уничтожения украинского танка на Сватовском направлении бойцами одного из подразделений ЗВО
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в мире, россия, луганская народная республика, западный военный округ (зво), украина, донбасс, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Западный военный округ (ЗВО), Украина, Донбасс, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
18:51 06.12.2022 (обновлено: 20:55 06.12.2022)
 
Бойцы ЗВО уничтожили танк ВСУ, пытавшийся прорвать оборону в Донбассе

Бойцы ЗВО уничтожили украинский танк при попытке прорвать оборону на линии фронта в ЛНР

Читать ria.ru в
СВАТОВО (ЛНР), 6 дек — РИА Новости. Бойцы одного из подразделений Западного военного округа уничтожили украинский танк при попытке прорвать оборону на Сватовском участке фронта в ЛНР, сообщил РИА Новости российский военнослужащий.
"Украинский танковый экипаж участвовал в попытке прорвать нашу оборону. Разведка выявила. Вместе с корректировщиками уничтожили его из ПТУР", — рассказал он.
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На кадрах оперативного контроля бойцы ЗВО, используя противотанковые управляемые ракеты, уничтожают танк противника.
Ранее во вторник Народная милиция ЛНР заявила, что за прошедшие сутки украинские войска потеряли в боях на территории республики около 70 человек и более 20 единиц техники.
Накануне потери ВСУ составили: 35 военнослужащих, два БТР, три артиллерийские установки, 12 спецавтомобилей.
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Ситуация на Сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают город Сватово из РСЗО HIMARS и пытаются прорвать оборону. Этот участок имеет стратегически важное значение, поскольку открывает пути к ряду населенных пунктов нового российского региона.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание гарантий безопасности для России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаЗападный военный округ (ЗВО)УкраинаДонбассВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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