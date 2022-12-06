https://ria.ru/20221206/svet-1836693888.html

Половина жителей Киевской области остались без света

Половина жителей Киевской области остались без света - РИА Новости, 06.12.2022

Половина жителей Киевской области остались без света

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что половина жителей региона остаются без электричества. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T15:27

2022-12-06T15:27

2022-12-06T15:27

специальная военная операция на украине

в мире

денис шмыгаль

киевская область

украина

россия

укрэнерго

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что половина жителей региона остаются без электричества.В понедельник премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о повреждениях энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях после ракетных обстрелов. По словам главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, ситуация в энергосистеме восстановится, предположительно, в течение двух дней, аварийные графики постепенно отменяются и вводятся лимиты энергопотребления."Ситуация в энергосистеме остается сложной. В Киевской области продолжаются экстренные отключения электричества. Энергетики работают в режиме нон-стоп, чтобы возвратиться к плановым графикам. В настоящее время около половины области остается без света", - заявил Кулеба в видео, опубликованном в Telegram-канале.Он отметил, что в городе Украинка возникли перебои с водо- и теплоснабжением. По его словам, сформирован план экстренных мер по стабилизации ситуации в регионе.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Минобороны РФ накануне заявило, что днем 5 декабря "по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования", были поражены все 17 выбранных объектов. До этого военное ведомство сообщало об аналогичном ударе, нанесенном 23 ноября.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, денис шмыгаль, киевская область, украина, россия, укрэнерго