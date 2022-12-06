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Половина жителей Киевской области остались без света - РИА Новости, 06.12.2022
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https://ria.ru/20221206/svet-1836693888.html
Половина жителей Киевской области остались без света
Половина жителей Киевской области остались без света - РИА Новости, 06.12.2022
Половина жителей Киевской области остались без света
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что половина жителей региона остаются без электричества. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T15:27
2022-12-06T15:27
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
киевская область
украина
россия
укрэнерго
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что половина жителей региона остаются без электричества.В понедельник премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о повреждениях энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях после ракетных обстрелов. По словам главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, ситуация в энергосистеме восстановится, предположительно, в течение двух дней, аварийные графики постепенно отменяются и вводятся лимиты энергопотребления."Ситуация в энергосистеме остается сложной. В Киевской области продолжаются экстренные отключения электричества. Энергетики работают в режиме нон-стоп, чтобы возвратиться к плановым графикам. В настоящее время около половины области остается без света", - заявил Кулеба в видео, опубликованном в Telegram-канале.Он отметил, что в городе Украинка возникли перебои с водо- и теплоснабжением. По его словам, сформирован план экстренных мер по стабилизации ситуации в регионе.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Минобороны РФ накануне заявило, что днем 5 декабря "по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования", были поражены все 17 выбранных объектов. До этого военное ведомство сообщало об аналогичном ударе, нанесенном 23 ноября.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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в мире, денис шмыгаль, киевская область, украина, россия, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Киевская область, Украина, Россия, Укрэнерго
15:27 06.12.2022
 
Половина жителей Киевской области остались без света

Глава Киевской области Кулеба: половина жителей региона остались без света

© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что половина жителей региона остаются без электричества.
В понедельник премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о повреждениях энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях после ракетных обстрелов. По словам главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, ситуация в энергосистеме восстановится, предположительно, в течение двух дней, аварийные графики постепенно отменяются и вводятся лимиты энергопотребления.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
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Тьма пришла на Украину надолго
"Ситуация в энергосистеме остается сложной. В Киевской области продолжаются экстренные отключения электричества. Энергетики работают в режиме нон-стоп, чтобы возвратиться к плановым графикам. В настоящее время около половины области остается без света", - заявил Кулеба в видео, опубликованном в Telegram-канале.
Он отметил, что в городе Украинка возникли перебои с водо- и теплоснабжением. По его словам, сформирован план экстренных мер по стабилизации ситуации в регионе.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Минобороны РФ накануне заявило, что днем 5 декабря "по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования", были поражены все 17 выбранных объектов. До этого военное ведомство сообщало об аналогичном ударе, нанесенном 23 ноября.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ШмыгальКиевская областьУкраинаРоссияУкрэнерго
 
 
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