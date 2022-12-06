https://ria.ru/20221206/sudya-1836600893.html
Судья Военного суда ДНР погиб при обстреле Донецка
Судья Военного суда ДНР погиб при обстреле Донецка - РИА Новости, 06.12.2022
Судья Военного суда ДНР погиб при обстреле Донецка
Судья Военного суда ДНР Виктор Исаев погиб при обстреле центра Донецка украинскими войсками, сообщил во вторник Верховный суд ДНР. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T11:45
2022-12-06T11:45
2022-12-06T11:58
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Судья Военного суда ДНР Виктор Исаев погиб при обстреле центра Донецка украинскими войсками, сообщил во вторник Верховный суд ДНР."Верховный суд Донецкой Народной Республики, а также Судебный департамент при Верховном суде с глубоким прискорбием сообщает, что 5 декабря в результате варварского обстрела со стороны ВСУ центра города Донецка погиб судья Военного суда Донецкой Народной Республики Исаев Виктор Николаевич", - говорится в сообщении Верховного суда в его Telegram-канале.Его гибель названа "тяжелой и невосполнимой утратой для всего судейского корпуса ДНР". "Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей и родных", - добавляется в релизе.
https://ria.ru/20221206/donbass-1836603723.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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11:45 06.12.2022 (обновлено: 11:58 06.12.2022)
Судья Военного суда ДНР погиб при обстреле Донецка
Судья Военного суда ДНР Исаев погиб при обстреле центра Донецка украинскими войсками