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Судья Военного суда ДНР погиб при обстреле Донецка - РИА Новости, 06.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Судья Военного суда ДНР погиб при обстреле Донецка
Судья Военного суда ДНР погиб при обстреле Донецка - РИА Новости, 06.12.2022
Судья Военного суда ДНР погиб при обстреле Донецка
Судья Военного суда ДНР Виктор Исаев погиб при обстреле центра Донецка украинскими войсками, сообщил во вторник Верховный суд ДНР. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T11:45
2022-12-06T11:58
в мире
донецкая народная республика
донецк
специальная военная операция на украине
россия
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Судья Военного суда ДНР Виктор Исаев погиб при обстреле центра Донецка украинскими войсками, сообщил во вторник Верховный суд ДНР."Верховный суд Донецкой Народной Республики, а также Судебный департамент при Верховном суде с глубоким прискорбием сообщает, что 5 декабря в результате варварского обстрела со стороны ВСУ центра города Донецка погиб судья Военного суда Донецкой Народной Республики Исаев Виктор Николаевич", - говорится в сообщении Верховного суда в его Telegram-канале.Его гибель названа "тяжелой и невосполнимой утратой для всего судейского корпуса ДНР". "Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей и родных", - добавляется в релизе.
https://ria.ru/20221206/donbass-1836603723.html
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в мире, донецкая народная республика, донецк, россия, украина, вооруженные силы украины, донецкая область
В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая область
11:45 06.12.2022 (обновлено: 11:58 06.12.2022)
 
Судья Военного суда ДНР погиб при обстреле Донецка

Судья Военного суда ДНР Исаев погиб при обстреле центра Донецка украинскими войсками

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Судья Военного суда ДНР Виктор Исаев погиб при обстреле центра Донецка украинскими войсками, сообщил во вторник Верховный суд ДНР.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики, а также Судебный департамент при Верховном суде с глубоким прискорбием сообщает, что 5 декабря в результате варварского обстрела со стороны ВСУ центра города Донецка погиб судья Военного суда Донецкой Народной Республики Исаев Виктор Николаевич", - говорится в сообщении Верховного суда в его Telegram-канале.
Его гибель названа "тяжелой и невосполнимой утратой для всего судейского корпуса ДНР". "Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей и родных", - добавляется в релизе.
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