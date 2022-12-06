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Судья Военного суда ДНР погиб при обстреле Донецка

Судья Военного суда ДНР погиб при обстреле Донецка - РИА Новости, 06.12.2022

Судья Военного суда ДНР погиб при обстреле Донецка

Судья Военного суда ДНР Виктор Исаев погиб при обстреле центра Донецка украинскими войсками, сообщил во вторник Верховный суд ДНР. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T11:45

2022-12-06T11:45

2022-12-06T11:58

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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Судья Военного суда ДНР Виктор Исаев погиб при обстреле центра Донецка украинскими войсками, сообщил во вторник Верховный суд ДНР."Верховный суд Донецкой Народной Республики, а также Судебный департамент при Верховном суде с глубоким прискорбием сообщает, что 5 декабря в результате варварского обстрела со стороны ВСУ центра города Донецка погиб судья Военного суда Донецкой Народной Республики Исаев Виктор Николаевич", - говорится в сообщении Верховного суда в его Telegram-канале.Его гибель названа "тяжелой и невосполнимой утратой для всего судейского корпуса ДНР". "Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей и родных", - добавляется в релизе.

https://ria.ru/20221206/donbass-1836603723.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, донецкая народная республика, донецк, россия, украина, вооруженные силы украины, донецкая область