https://ria.ru/20221206/sud-1836805747.html
В СПЧ назвали решение Киева по символике "Галичина" реабилитацией нацизма
В СПЧ назвали решение Киева по символике "Галичина" реабилитацией нацизма - РИА Новости, 06.12.2022
В СПЧ назвали решение Киева по символике "Галичина" реабилитацией нацизма
Решение Верховного суда Украины по поводу символики* дивизии СС "Галичина" - это реабилитация нацизма, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T21:13
2022-12-06T21:13
2022-12-06T21:49
специальная военная операция на украине
александр брод
владимир путин
россия
львов
украина
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Решение Верховного суда Украины по поводу символики* дивизии СС "Галичина" - это реабилитация нацизма, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.Ранее украинские СМИ сообщили, что Верховный суд Украины не увидел в символике дивизии СС "Галичина" принадлежности к нацизму."Два года назад Административный суд Киева все же признал символику дивизии СС "Галичина" нацистской. Потом началась судорожная кампания, чтобы это решение отменить. И вот удалось. Нынешние украинские власти не пожелали подвергнуть сомнению деятельность махровой организации, на память о которой и на идеологию которой во многом сами опираются. Реабилитация нацизма во всей красе", - говорится в заявлении Брода, опубликованном в Telegram-канале СПЧ.Он отметил, что нужно изучить решение Верховного суда Украины, понять, как формулируется позиция, не признающая символику дивизии СС "Галичина" нацистской."Вполне возможно, что суд подошел к вопросу чисто формально. Мол, эмблемой дивизии стал старинный герб города Львова: лев, стоящий на задних лапах в окружении трех корон. Вполне безобидно. Мог суд мотивировать и тем, что в приговоре Нюрнбергского трибунала данная дивизия не значится. Значит, не осуждена и не является нацистской? Однако не будем забывать: в приговоре говорится о том, что трибунал объявляет преступной организацию СС и всех ее членов, а данная дивизия как раз была одной из 38 дивизий, входящей в состав войск СС", - пояснил Брод.Правозащитник подчеркнул, что нельзя отделять эмблему от идеологии и деятельности самой организации, так как таким образом можно сказать, что и "нацистская символика безобидна, ведь встречалась еще до нашей эры", в то время как в законодательстве ряда стран запрещается публичная демонстрация и распространение нацистской символики.Президент России Владимир Путин в апреле называл подонками украинцев, которые носят военную форму с нашивками дивизии СС "Галичина", а также заявлял, что люди, которые симпатизируют нацистам, должны понять, что Украина для Запада является средством достижения своих целей.Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности, принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где были убиты более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.* Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
https://ria.ru/20221123/odkb-1833658612.html
https://ria.ru/20221115/ukraina-1831615106.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр брод, владимир путин, россия, львов, украина
Специальная военная операция на Украине, Александр Брод, Владимир Путин, Россия, Львов, Украина
21:13 06.12.2022 (обновлено: 21:49 06.12.2022)
В СПЧ назвали решение Киева по символике "Галичина" реабилитацией нацизма
Член СПЧ назвал отмену Верховным судом Украины символики "Галичины" реабилитацией нацизма
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости.
Решение Верховного суда Украины по поводу символики* дивизии СС "Галичина" - это реабилитация нацизма, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод
.
Ранее украинские СМИ сообщили, что Верховный суд Украины не увидел в символике дивизии СС "Галичина" принадлежности к нацизму.
"Два года назад Административный суд Киева
все же признал символику дивизии СС "Галичина" нацистской. Потом началась судорожная кампания, чтобы это решение отменить. И вот удалось. Нынешние украинские власти не пожелали подвергнуть сомнению деятельность махровой организации, на память о которой и на идеологию которой во многом сами опираются. Реабилитация нацизма во всей красе", - говорится в заявлении Брода, опубликованном в Telegram-канале СПЧ.
Он отметил, что нужно изучить решение Верховного суда Украины, понять, как формулируется позиция, не признающая символику дивизии СС "Галичина" нацистской.
"Вполне возможно, что суд подошел к вопросу чисто формально. Мол, эмблемой дивизии стал старинный герб города Львова
: лев, стоящий на задних лапах в окружении трех корон. Вполне безобидно. Мог суд мотивировать и тем, что в приговоре Нюрнбергского трибунала данная дивизия не значится. Значит, не осуждена и не является нацистской? Однако не будем забывать: в приговоре говорится о том, что трибунал объявляет преступной организацию СС и всех ее членов, а данная дивизия как раз была одной из 38 дивизий, входящей в состав войск СС", - пояснил Брод.
Правозащитник подчеркнул, что нельзя отделять эмблему от идеологии и деятельности самой организации, так как таким образом можно сказать, что и "нацистская символика безобидна, ведь встречалась еще до нашей эры", в то время как в законодательстве ряда стран запрещается публичная демонстрация и распространение нацистской символики.
Президент России Владимир Путин
в апреле называл подонками украинцев, которые носят военную форму с нашивками дивизии СС "Галичина", а также заявлял, что люди, которые симпатизируют нацистам, должны понять, что Украина для Запада является средством достижения своих целей.
Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности, принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где были убиты более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.
* Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.