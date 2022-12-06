https://ria.ru/20221206/stumbul-1836715925.html
В Стамбуле лишили лицензии обманувшего туристку таксиста
В Стамбуле лишили лицензии обманувшего туристку таксиста - РИА Новости, 06.12.2022
В Стамбуле лишили лицензии обманувшего туристку таксиста
Власти Стамбула на месяц лишили лицензии таксиста, потребовавшего с иностранной туристки сумму в три раза выше обычной за проезд из аэропорта, сообщили в... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T16:51
2022-12-06T16:51
2022-12-06T16:51
туризм
стамбул
такси
новости - туризм
туризм
лицензия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149977/60/1499776031_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_1d4bc15848ead2f4d34cf23fdd1334ba.jpg
КАИР, 6 дек — РИА Новости. Власти Стамбула на месяц лишили лицензии таксиста, потребовавшего с иностранной туристки сумму в три раза выше обычной за проезд из аэропорта, сообщили в Дирекции общественного транспорта мэрии города."Таксист отстранен от работы на 30 дней", — уточнили в дирекции.Ранее в соцсетях пользователь Елена Выходцева пожаловалась на водителя, который по завершению поездки потребовал с нее 1900 лир (102 доллара) за дорогу от аэропорта до дома, хотя, по ее словам, обычно за этот маршрут она платит 600 лир. Женщина возмутилась мошенничеством и попытками обмануть иностранцев.Туристы и местные жители часто жалуются на качество услуг такси в Стамбуле. Нередко водители отказываются везти пассажиров по таксометру или установленному в приложениях тарифу и завышают стоимость поездки.
https://ria.ru/20221128/stambul-1834782379.html
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149977/60/1499776031_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_ea83e20504ddeff0894dc197995895d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, такси, новости - туризм, туризм, лицензия
Туризм, Стамбул, Такси, Новости - Туризм, Туризм, Лицензия
В Стамбуле лишили лицензии обманувшего туристку таксиста
Власти Стамбула на месяц лишили лицензии таксиста, обманувшего иностранную туристку
КАИР, 6 дек — РИА Новости. Власти Стамбула на месяц лишили лицензии таксиста, потребовавшего с иностранной туристки сумму в три раза выше обычной за проезд из аэропорта, сообщили в Дирекции общественного транспорта мэрии города.
"Таксист отстранен от работы на 30 дней", — уточнили в дирекции.
Ранее в соцсетях пользователь Елена Выходцева пожаловалась на водителя, который по завершению поездки потребовал с нее 1900 лир (102 доллара) за дорогу от аэропорта до дома, хотя, по ее словам, обычно за этот маршрут она платит 600 лир. Женщина возмутилась мошенничеством и попытками обмануть иностранцев.
Туристы и местные жители часто жалуются на качество услуг такси в Стамбуле. Нередко водители отказываются везти пассажиров по таксометру или установленному в приложениях тарифу и завышают стоимость поездки.