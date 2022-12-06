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В Стамбуле лишили лицензии обманувшего туристку таксиста - РИА Новости, 06.12.2022
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Туризм
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В Стамбуле лишили лицензии обманувшего туристку таксиста
В Стамбуле лишили лицензии обманувшего туристку таксиста - РИА Новости, 06.12.2022
В Стамбуле лишили лицензии обманувшего туристку таксиста
Власти Стамбула на месяц лишили лицензии таксиста, потребовавшего с иностранной туристки сумму в три раза выше обычной за проезд из аэропорта, сообщили в... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T16:51
2022-12-06T16:51
туризм
стамбул
такси
новости - туризм
туризм
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КАИР, 6 дек — РИА Новости. Власти Стамбула на месяц лишили лицензии таксиста, потребовавшего с иностранной туристки сумму в три раза выше обычной за проезд из аэропорта, сообщили в Дирекции общественного транспорта мэрии города."Таксист отстранен от работы на 30 дней", — уточнили в дирекции.Ранее в соцсетях пользователь Елена Выходцева пожаловалась на водителя, который по завершению поездки потребовал с нее 1900 лир (102 доллара) за дорогу от аэропорта до дома, хотя, по ее словам, обычно за этот маршрут она платит 600 лир. Женщина возмутилась мошенничеством и попытками обмануть иностранцев.Туристы и местные жители часто жалуются на качество услуг такси в Стамбуле. Нередко водители отказываются везти пассажиров по таксометру или установленному в приложениях тарифу и завышают стоимость поездки.
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стамбул, такси, новости - туризм, туризм, лицензия
Туризм, Стамбул, Такси, Новости - Туризм, Туризм, Лицензия
16:51 06.12.2022
 
В Стамбуле лишили лицензии обманувшего туристку таксиста

Власти Стамбула на месяц лишили лицензии таксиста, обманувшего иностранную туристку

© РИА Новости / Ирина НехорошкинаТаксисты в центре Стамбула
Таксисты в центре Стамбула - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Читать ria.ru в
КАИР, 6 дек — РИА Новости. Власти Стамбула на месяц лишили лицензии таксиста, потребовавшего с иностранной туристки сумму в три раза выше обычной за проезд из аэропорта, сообщили в Дирекции общественного транспорта мэрии города.
"Таксист отстранен от работы на 30 дней", — уточнили в дирекции.
Ранее в соцсетях пользователь Елена Выходцева пожаловалась на водителя, который по завершению поездки потребовал с нее 1900 лир (102 доллара) за дорогу от аэропорта до дома, хотя, по ее словам, обычно за этот маршрут она платит 600 лир. Женщина возмутилась мошенничеством и попытками обмануть иностранцев.
Туристы и местные жители часто жалуются на качество услуг такси в Стамбуле. Нередко водители отказываются везти пассажиров по таксометру или установленному в приложениях тарифу и завышают стоимость поездки.
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