https://ria.ru/20221206/stumbul-1836715925.html

В Стамбуле лишили лицензии обманувшего туристку таксиста

В Стамбуле лишили лицензии обманувшего туристку таксиста - РИА Новости, 06.12.2022

В Стамбуле лишили лицензии обманувшего туристку таксиста

Власти Стамбула на месяц лишили лицензии таксиста, потребовавшего с иностранной туристки сумму в три раза выше обычной за проезд из аэропорта, сообщили в... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T16:51

2022-12-06T16:51

2022-12-06T16:51

туризм

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КАИР, 6 дек — РИА Новости. Власти Стамбула на месяц лишили лицензии таксиста, потребовавшего с иностранной туристки сумму в три раза выше обычной за проезд из аэропорта, сообщили в Дирекции общественного транспорта мэрии города."Таксист отстранен от работы на 30 дней", — уточнили в дирекции.Ранее в соцсетях пользователь Елена Выходцева пожаловалась на водителя, который по завершению поездки потребовал с нее 1900 лир (102 доллара) за дорогу от аэропорта до дома, хотя, по ее словам, обычно за этот маршрут она платит 600 лир. Женщина возмутилась мошенничеством и попытками обмануть иностранцев.Туристы и местные жители часто жалуются на качество услуг такси в Стамбуле. Нередко водители отказываются везти пассажиров по таксометру или установленному в приложениях тарифу и завышают стоимость поездки.

https://ria.ru/20221128/stambul-1834782379.html

стамбул

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

стамбул, такси, новости - туризм, туризм, лицензия