https://ria.ru/20221206/ssha-1836760432.html

В США назвали главного виновника эскалации конфликта в Европе

В США назвали главного виновника эскалации конфликта в Европе - РИА Новости, 06.12.2022

В США назвали главного виновника эскалации конфликта в Европе

Ошибки президента США Джо Байдена в отношении Украины подтолкнули мир к угрозе ядерной войны, пишет обозреватель Джордан Бойд в статье для Federalist. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T18:12

2022-12-06T18:12

2022-12-06T18:48

в мире

джо байден

владимир путин

украина

россия

сша

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Ошибки президента США Джо Байдена в отношении Украины подтолкнули мир к угрозе ядерной войны, пишет обозреватель Джордан Бойд в статье для Federalist."Байден не только втянул США в бесконечную прокси войну, но и увеличил риски применения тактического ядерного оружия", — заявила она.По мнению журналистки, большинство американцев не хотят войны с Россией из-за Украины. При этом предпринимаемые Белым домом действия, включая огромную финансовую помощь киевскому режиму, указывают на низкую вероятность пересмотра нынешней политики, добавила Бойд.Она отметила, что вина Байдена в эскалации ситуации становится все более очевидной, но некоторые американские СМИ продолжают пытаться переложить ее на Владимира Путина, приписывая ему ошибки главы Белого дома.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221206/zelenskiy-1836694325.html

https://ria.ru/20221206/polsha-1836702091.html

украина

россия

сша

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в мире, джо байден, владимир путин, украина, россия, сша