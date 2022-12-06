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В США назвали главного виновника эскалации конфликта в Европе - РИА Новости, 06.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/ssha-1836760432.html
В США назвали главного виновника эскалации конфликта в Европе
В США назвали главного виновника эскалации конфликта в Европе - РИА Новости, 06.12.2022
В США назвали главного виновника эскалации конфликта в Европе
Ошибки президента США Джо Байдена в отношении Украины подтолкнули мир к угрозе ядерной войны, пишет обозреватель Джордан Бойд в статье для Federalist. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T18:12
2022-12-06T18:48
в мире
джо байден
владимир путин
украина
россия
сша
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Ошибки президента США Джо Байдена в отношении Украины подтолкнули мир к угрозе ядерной войны, пишет обозреватель Джордан Бойд в статье для Federalist."Байден не только втянул США в бесконечную прокси войну, но и увеличил риски применения тактического ядерного оружия", — заявила она.По мнению журналистки, большинство американцев не хотят войны с Россией из-за Украины. При этом предпринимаемые Белым домом действия, включая огромную финансовую помощь киевскому режиму, указывают на низкую вероятность пересмотра нынешней политики, добавила Бойд.Она отметила, что вина Байдена в эскалации ситуации становится все более очевидной, но некоторые американские СМИ продолжают пытаться переложить ее на Владимира Путина, приписывая ему ошибки главы Белого дома.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221206/zelenskiy-1836694325.html
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в мире, джо байден, владимир путин, украина, россия, сша
В мире, Джо Байден, Владимир Путин, Украина, Россия, США, Специальная военная операция на Украине
18:12 06.12.2022 (обновлено: 18:48 06.12.2022)
 
В США назвали главного виновника эскалации конфликта в Европе

Federalist: ошибки Байдена привели к серьезной эскалации конфликта на Украине

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные во время тренировки на военной базе вооруженных сил Великобритании
Украинские военные во время тренировки на военной базе вооруженных сил Великобритании - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные во время тренировки на военной базе вооруженных сил Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Ошибки президента США Джо Байдена в отношении Украины подтолкнули мир к угрозе ядерной войны, пишет обозреватель Джордан Бойд в статье для Federalist.
"Байден не только втянул США в бесконечную прокси войну, но и увеличил риски применения тактического ядерного оружия", — заявила она.
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По мнению журналистки, большинство американцев не хотят войны с Россией из-за Украины. При этом предпринимаемые Белым домом действия, включая огромную финансовую помощь киевскому режиму, указывают на низкую вероятность пересмотра нынешней политики, добавила Бойд.
Она отметила, что вина Байдена в эскалации ситуации становится все более очевидной, но некоторые американские СМИ продолжают пытаться переложить ее на Владимира Путина, приписывая ему ошибки главы Белого дома.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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