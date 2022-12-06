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США снижают порог применения ядерного оружия, заявили в Минобороны Китая - РИА Новости, 06.12.2022
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США снижают порог применения ядерного оружия, заявили в Минобороны Китая
США снижают порог применения ядерного оружия, заявили в Минобороны Китая - РИА Новости, 06.12.2022
США снижают порог применения ядерного оружия, заявили в Минобороны Китая
Модернизация ядерной триады, которую проводят США, снижает порог применения ядерного оружия, заявил во вторник официальный представитель министерства обороны... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:28
2022-12-06T12:28
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ПЕКИН, 6 дек - РИА Новости. Модернизация ядерной триады, которую проводят США, снижает порог применения ядерного оружия, заявил во вторник официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй."США, обладающие крупнейшим ядерным арсеналом в мире, продолжают модернизацию ядерной триады, активно развивают планы по размещению тактического ядерного оружия на переднем крае, снижают порог применения ядерного оружия", - говорится в заявлении, опубликованном во вторник в официальном аккаунте минобороны КНР в социальной сети WeChat.Тань Кэфэй добавил, что США также распространяют ядерное оружие через трехстороннее партнерство в области безопасности между США, Великобританией и Австралией.США следует глубоко проанализировать и обдумать свою собственную ядерную политику, подчеркнул он, добавив, что Китай, в свою очередь, поддерживает собственные ядерные силы на "минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности".Ранее американское военное ведомство опубликовало доклад о состоянии военной мощи КНР, в котором говорилось, что Китай в ближайшее десятилетие может ускорить темпы модернизации своих ядерных сил и к 2035 году произвести порядка 1,5 тысячи ядерных боеголовок. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя доклад Пентагона, заявил, что США раздувают тему "китайской угрозы", чтобы найти оправдание наращиванию своего ядерного арсенала и сохранению военной гегемонии.
https://ria.ru/20221206/razgrom-1836550589.html
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в мире, китай, сша, wechat, министерство обороны сша, великобритания, чжао лицзянь
В мире, Китай, США, WeChat, Министерство обороны США, Великобритания, Чжао Лицзянь
12:28 06.12.2022
 
США снижают порог применения ядерного оружия, заявили в Минобороны Китая

Минобороны Китая: США, проводя модернизацию, снижают порог применения ядерного оружия

© AP Photo / Andy WongЖенщина проходит мимо закрытого из-за ковидных ограничений ресторана в Пекине, КНР
Женщина проходит мимо закрытого из-за ковидных ограничений ресторана в Пекине, КНР - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© AP Photo / Andy Wong
Женщина проходит мимо закрытого из-за ковидных ограничений ресторана в Пекине, КНР. Архивное фото
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ПЕКИН, 6 дек - РИА Новости. Модернизация ядерной триады, которую проводят США, снижает порог применения ядерного оружия, заявил во вторник официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй.
"США, обладающие крупнейшим ядерным арсеналом в мире, продолжают модернизацию ядерной триады, активно развивают планы по размещению тактического ядерного оружия на переднем крае, снижают порог применения ядерного оружия", - говорится в заявлении, опубликованном во вторник в официальном аккаунте минобороны КНР в социальной сети WeChat.
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Тань Кэфэй добавил, что США также распространяют ядерное оружие через трехстороннее партнерство в области безопасности между США, Великобританией и Австралией.
США следует глубоко проанализировать и обдумать свою собственную ядерную политику, подчеркнул он, добавив, что Китай, в свою очередь, поддерживает собственные ядерные силы на "минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности".
Ранее американское военное ведомство опубликовало доклад о состоянии военной мощи КНР, в котором говорилось, что Китай в ближайшее десятилетие может ускорить темпы модернизации своих ядерных сил и к 2035 году произвести порядка 1,5 тысячи ядерных боеголовок. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя доклад Пентагона, заявил, что США раздувают тему "китайской угрозы", чтобы найти оправдание наращиванию своего ядерного арсенала и сохранению военной гегемонии.
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