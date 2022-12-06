04:36 06.12.2022 (обновлено: 11:31 06.12.2022)
Оливер Стоун назвал ответственного за разжигание конфликта в Донбассе
Режиссер Оливер Стоун назвал США истинным виновником конфликта на Украине
© AP Photo / Alex BrandonЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Alex Brandon
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Вашингтон виновен в разжигании конфликта в Донбассе, заявил режиссер Оливер Стоун в интервью сербскому изданию Politika на кинофестивале RSIFF.
"Что происходит в Донбассе с 2014 года и сколько людей оттуда уехало из-за того, что США усиленно спонсировали украинскую армию? С 2014 года Украина перестала быть нейтральной, она была настроена против России, именно это нарушило баланс, отсюда и конфликт", — заявил режиссер в интервью с изданием во время кинофестиваля RSIFF в Саудовской Аравии.
Он также уличил правительство США в лицемерии, подчеркнув, что Америка "нарушает все правила, когда хочет", но осуждает за это другие страны.
Стоун также поделился с интервьюером мнением о Байдене как лидере Штатов.
"Администрация быстро тонет. Я ошибся, проголосовав за этого человека", — посетовал собеседник издания.
По его мнению, Байден оказался некомпетентным руководителем, а его политика в отношении Кремля опасна.
2 декабря, 22:54Позиция Байдена по Украине не изменилась, заявил Белый дом
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.