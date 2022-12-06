https://ria.ru/20221206/ssha-1836549869.html

Оливер Стоун назвал ответственного за разжигание конфликта в Донбассе

Оливер Стоун назвал ответственного за разжигание конфликта в Донбассе - РИА Новости, 06.12.2022

Оливер Стоун назвал ответственного за разжигание конфликта в Донбассе

Вашингтон виновен в разжигании конфликта в Донбассе, заявил режиссер Оливер Стоун в интервью сербскому изданию Politika на кинофестивале RSIFF. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T04:36

2022-12-06T04:36

2022-12-06T11:31

в мире

джо байден

оливер стоун

владимир путин

россия

донбасс

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148878/29/1488782950_1062:0:5472:2481_1920x0_80_0_0_62b527a4e5cdf9b9349eb6bb7a8f278d.jpg

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Вашингтон виновен в разжигании конфликта в Донбассе, заявил режиссер Оливер Стоун в интервью сербскому изданию Politika на кинофестивале RSIFF.Он также уличил правительство США в лицемерии, подчеркнув, что Америка "нарушает все правила, когда хочет", но осуждает за это другие страны.Стоун также поделился с интервьюером мнением о Байдене как лидере Штатов."Администрация быстро тонет. Я ошибся, проголосовав за этого человека", — посетовал собеседник издания.По его мнению, Байден оказался некомпетентным руководителем, а его политика в отношении Кремля опасна.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.

https://ria.ru/20221202/bayden-1836022951.html

https://ria.ru/20221206/ssha-1836545983.html

россия

донбасс

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, оливер стоун, владимир путин, россия, донбасс, сша