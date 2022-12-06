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В США потребовали раскрыть правду о деньгах на помощь Украине

В США потребовали раскрыть правду о деньгах на помощь Украине - РИА Новости, 06.12.2022

В США потребовали раскрыть правду о деньгах на помощь Украине

Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала к аудиту средств, выделенных Вашингтоном Украине в своем Twitter-аккаунте. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T02:02

2022-12-06T02:02

2022-12-06T07:23

в мире

марджори тейлор грин

джо байден

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала к аудиту средств, выделенных Вашингтоном Украине в своем Twitter-аккаунте.Конгрессвумен также призывала США "остановить требования Зеленского денег и вооружения, пока он пытается втянуть нас в третью мировую войну".Ранее Тейлор Грин заявила, что республиканцы в палате представителей конгресса США представили законопроект об аудите выделяемых средств на помощь Украине. Документ поддержали десять ее однопартийцев.На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221127/pomosch-1834635720.html

вашингтон (штат)

украина

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в мире, марджори тейлор грин, джо байден, вашингтон (штат), украина, сша