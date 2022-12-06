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В США потребовали раскрыть правду о деньгах на помощь Украине
В США потребовали раскрыть правду о деньгах на помощь Украине - РИА Новости, 06.12.2022
В США потребовали раскрыть правду о деньгах на помощь Украине
Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала к аудиту средств, выделенных Вашингтоном Украине в своем Twitter-аккаунте. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T02:02
2022-12-06T02:02
2022-12-06T07:23
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала к аудиту средств, выделенных Вашингтоном Украине в своем Twitter-аккаунте.Конгрессвумен также призывала США "остановить требования Зеленского денег и вооружения, пока он пытается втянуть нас в третью мировую войну".Ранее Тейлор Грин заявила, что республиканцы в палате представителей конгресса США представили законопроект об аудите выделяемых средств на помощь Украине. Документ поддержали десять ее однопартийцев.На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, марджори тейлор грин, джо байден, вашингтон (штат), украина, сша
В мире, Марджори Тейлор Грин, Джо Байден, Вашингтон (штат), Украина, США
02:02 06.12.2022 (обновлено: 07:23 06.12.2022)
В США потребовали раскрыть правду о деньгах на помощь Украине
Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала конгресс к аудиту средств для Украины