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В Харьковской области уничтожили пункт дислокации иностранных наемников

В Харьковской области уничтожили пункт дислокации иностранных наемников - РИА Новости, 06.12.2022

В Харьковской области уничтожили пункт дислокации иностранных наемников

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в Харьковской области и уничтожили радиолокационную... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T15:07

2022-12-06T15:07

2022-12-06T15:07

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

донецкая народная республика

зрк с-300

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в Харьковской области и уничтожили радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.Согласно сводке, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение четырем пунктам управления украинских войск в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Степное Запорожской области, Краматорск и Артемовск Донецкой Народной Республики.Кроме того, заявили в министерстве, поражены 83 артиллерийских подразделений украинских войск на огневых позициях, живая сила и военная техника в 176 районах. В районе Ильичовки Харьковской области поражен пункт временной дислокации иностранных наемников."В районе населенного пункта Андреевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300. В районах населенных пунктов Гуляйполе, Степное и Приморское Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов", - говорится в сводке Минобороны РФ.

харьковская область

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, харьковская область, донецкая народная республика, зрк с-300, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)