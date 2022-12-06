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В Харьковской области уничтожили пункт дислокации иностранных наемников
В Харьковской области уничтожили пункт дислокации иностранных наемников - РИА Новости, 06.12.2022
В Харьковской области уничтожили пункт дислокации иностранных наемников
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в Харьковской области и уничтожили радиолокационную... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T15:07
2022-12-06T15:07
2022-12-06T15:07
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
донецкая народная республика
зрк с-300
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в Харьковской области и уничтожили радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.Согласно сводке, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение четырем пунктам управления украинских войск в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Степное Запорожской области, Краматорск и Артемовск Донецкой Народной Республики.Кроме того, заявили в министерстве, поражены 83 артиллерийских подразделений украинских войск на огневых позициях, живая сила и военная техника в 176 районах. В районе Ильичовки Харьковской области поражен пункт временной дислокации иностранных наемников."В районе населенного пункта Андреевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300. В районах населенных пунктов Гуляйполе, Степное и Приморское Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов", - говорится в сводке Минобороны РФ.
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьковская область, донецкая народная республика, зрк с-300, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, ЗРК С-300, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Харьковской области уничтожили пункт дислокации иностранных наемников
Минобороны России: пункт дислокации иностранных наемников уничтожен в Харьковской области