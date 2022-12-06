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ВКС сбили в ДНР украинский истребитель МиГ-29
ВКС сбили в ДНР украинский истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 06.12.2022
ВКС сбили в ДНР украинский истребитель МиГ-29
Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили украинский истребитель МиГ-29 в Донецкой Народной Республике, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T14:41
2022-12-06T14:41
2022-12-06T14:56
специальная военная операция на украине
безопасность
воздушно-космические силы россии
миг-29
россия
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили украинский истребитель МиГ-29 в Донецкой Народной Республике, сообщило во вторник Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Ясеновое Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сводке за сутки.Всего с начала специальной военной операции уничтожены: 340 самолетов, 180 вертолетов, 2634 беспилотных летательных аппарата, 391 зенитный ракетный комплекс, 7010 танков и других боевых бронированных машин, 910 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3662 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7484 единицы специальной военной автомобильной техники.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, воздушно-космические силы россии, миг-29, россия, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воздушно-космические силы России, МиГ-29, Россия, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:41 06.12.2022 (обновлено: 14:56 06.12.2022)
ВКС сбили в ДНР украинский истребитель МиГ-29
Минобороны России сообщило о сбитом в ДНР украинском истребителе МиГ-29