https://ria.ru/20221206/spetsoperatsiya-1836671031.html

ВКС сбили в ДНР украинский истребитель МиГ-29

ВКС сбили в ДНР украинский истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 06.12.2022

ВКС сбили в ДНР украинский истребитель МиГ-29

Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили украинский истребитель МиГ-29 в Донецкой Народной Республике, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T14:41

2022-12-06T14:41

2022-12-06T14:56

специальная военная операция на украине

безопасность

воздушно-космические силы россии

миг-29

россия

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили украинский истребитель МиГ-29 в Донецкой Народной Республике, сообщило во вторник Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Ясеновое Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сводке за сутки.Всего с начала специальной военной операции уничтожены: 340 самолетов, 180 вертолетов, 2634 беспилотных летательных аппарата, 391 зенитный ракетный комплекс, 7010 танков и других боевых бронированных машин, 910 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3662 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7484 единицы специальной военной автомобильной техники.

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, воздушно-космические силы россии, миг-29, россия, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)