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ВКС сбили в ДНР украинский истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 06.12.2022
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ВКС сбили в ДНР украинский истребитель МиГ-29
ВКС сбили в ДНР украинский истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 06.12.2022
ВКС сбили в ДНР украинский истребитель МиГ-29
Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили украинский истребитель МиГ-29 в Донецкой Народной Республике, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T14:41
2022-12-06T14:56
специальная военная операция на украине
безопасность
воздушно-космические силы россии
миг-29
россия
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили украинский истребитель МиГ-29 в Донецкой Народной Республике, сообщило во вторник Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Ясеновое Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сводке за сутки.Всего с начала специальной военной операции уничтожены: 340 самолетов, 180 вертолетов, 2634 беспилотных летательных аппарата, 391 зенитный ракетный комплекс, 7010 танков и других боевых бронированных машин, 910 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3662 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7484 единицы специальной военной автомобильной техники.
россия
донецкая народная республика
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безопасность, воздушно-космические силы россии, миг-29, россия, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воздушно-космические силы России, МиГ-29, Россия, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:41 06.12.2022 (обновлено: 14:56 06.12.2022)
 
ВКС сбили в ДНР украинский истребитель МиГ-29

Минобороны России сообщило о сбитом в ДНР украинском истребителе МиГ-29

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России в зоне специальной военной операции
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили украинский истребитель МиГ-29 в Донецкой Народной Республике, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Ясеновое Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сводке за сутки.
Всего с начала специальной военной операции уничтожены: 340 самолетов, 180 вертолетов, 2634 беспилотных летательных аппарата, 391 зенитный ракетный комплекс, 7010 танков и других боевых бронированных машин, 910 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3662 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7484 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВоздушно-космические силы РоссииМиГ-29РоссияДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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