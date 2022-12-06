https://ria.ru/20221206/spetsoperatsiya-1836668955.html

ВС России в понедельник нанесли удар по системе военного управления Украины

ВС России в понедельник нанесли удар по системе военного управления Украины - РИА Новости, 06.12.2022

ВС России в понедельник нанесли удар по системе военного управления Украины

Российские войска в понедельник массированным ударом по украинской инфраструктуре прервали ремонт и выпуск обороной продукции, а также нарушили железнодорожные... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T14:35

2022-12-06T14:35

2022-12-06T16:31

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Российские войска в понедельник массированным ударом по украинской инфраструктуре прервали ремонт и выпуск обороной продукции, а также нарушили железнодорожные перевозки военной техники и подвоз резервов на фронт, сообщило Минобороны в Telegram-канале.Удар нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектами энергетики Украины. По оценке Минобороны, цель достигнута, все назначенные объекты поражены."В результате удара прекращен выпуск и ремонт украинского вооружения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, нарушены железнодорожные перевозки военной техники для ВСУ, в том числе иностранного производства. Затруднена переброска резервов в районы боевых действий", - говорится в сводке.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры пуска ракет по системе военного управления и объектам оборонпрома Украины Кадры пуска ракет по системе военного управления и объектам оборонпрома Украины 2022-12-06T14:35 true PT0M08S

Конашенков: "Цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены" Конашенков: "Цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены" 2022-12-06T14:35 true PT4M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины