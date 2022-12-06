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ВС России в понедельник нанесли удар по системе военного управления Украины - РИА Новости, 06.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/spetsoperatsiya-1836668955.html
ВС России в понедельник нанесли удар по системе военного управления Украины
ВС России в понедельник нанесли удар по системе военного управления Украины - РИА Новости, 06.12.2022
ВС России в понедельник нанесли удар по системе военного управления Украины
Российские войска в понедельник массированным ударом по украинской инфраструктуре прервали ремонт и выпуск обороной продукции, а также нарушили железнодорожные... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T14:35
2022-12-06T16:31
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Российские войска в понедельник массированным ударом по украинской инфраструктуре прервали ремонт и выпуск обороной продукции, а также нарушили железнодорожные перевозки военной техники и подвоз резервов на фронт, сообщило Минобороны в Telegram-канале.Удар нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектами энергетики Украины. По оценке Минобороны, цель достигнута, все назначенные объекты поражены."В результате удара прекращен выпуск и ремонт украинского вооружения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, нарушены железнодорожные перевозки военной техники для ВСУ, в том числе иностранного производства. Затруднена переброска резервов в районы боевых действий", - говорится в сводке.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Кадры пуска ракет по системе военного управления и объектам оборонпрома Украины
Кадры пуска ракет по системе военного управления и объектам оборонпрома Украины
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Конашенков: "Цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены"
Конашенков: "Цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены"
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безопасность, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
14:35 06.12.2022 (обновлено: 16:31 06.12.2022)
 
ВС России в понедельник нанесли удар по системе военного управления Украины

Минобороны: ВС России нанесли удары по объектам оборонного комплекса и энергетики Украины

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Российские войска в понедельник массированным ударом по украинской инфраструктуре прервали ремонт и выпуск обороной продукции, а также нарушили железнодорожные перевозки военной техники и подвоз резервов на фронт, сообщило Минобороны в Telegram-канале.
Удар нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектами энергетики Украины. По оценке Минобороны, цель достигнута, все назначенные объекты поражены.
"В результате удара прекращен выпуск и ремонт украинского вооружения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, нарушены железнодорожные перевозки военной техники для ВСУ, в том числе иностранного производства. Затруднена переброска резервов в районы боевых действий", - говорится в сводке.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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