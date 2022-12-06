https://ria.ru/20221206/spch-1836685050.html
Путин обсудит аспекты интеграции новых субъектов с членами СПЧ
Путин обсудит аспекты интеграции новых субъектов с членами СПЧ - РИА Новости, 06.12.2022
Путин обсудит аспекты интеграции новых субъектов с членами СПЧ
Президент России Владимир Путин 7 декабря обсудит с членами СПЧ аспекты правозащитного содействия проведению специальной военной операции и интеграции новых... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T15:06
2022-12-06T15:06
2022-12-06T15:09
специальная военная операция на украине
владимир путин
совет по правам человека при президенте рф (спч)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835235187_0:0:2974:1674_1920x0_80_0_0_5949c479c3bda7a12922002474a61055.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 7 декабря обсудит с членами СПЧ аспекты правозащитного содействия проведению специальной военной операции и интеграции новых субъектов, сообщила пресс-служба Кремля."Президент России Владимир Путин проведет 7 декабря в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Члены Совета расскажут о своей работе в 2022 году, в частности – о различных аспектах правозащитного содействия проведению специальной военной операции и интеграции новых субъектов федерации, о гармонизации экономического законодательства, о положении медработников, об адвокатской деятельности", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что традиционно в ходе заседаний СПЧ проходит активный обмен мнениями между Путиным и членами Совета по широкому кругу вопросов.
https://ria.ru/20221205/zakon-1836471260.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835235187_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_f020650a0bfa8bb988b728a1ba263e51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
15:06 06.12.2022 (обновлено: 15:09 06.12.2022)
Путин обсудит аспекты интеграции новых субъектов с членами СПЧ
Путин 7 декабря обсудит правозащитные аспекты интеграции новых субъектов с членами СПЧ
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 7 декабря обсудит с членами СПЧ аспекты правозащитного содействия проведению специальной военной операции и интеграции новых субъектов, сообщила пресс-служба Кремля.
"Президент России Владимир Путин проведет 7 декабря в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Члены Совета расскажут о своей работе в 2022 году, в частности – о различных аспектах правозащитного содействия проведению специальной военной операции и интеграции новых субъектов федерации, о гармонизации экономического законодательства, о положении медработников, об адвокатской деятельности", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что традиционно в ходе заседаний СПЧ проходит активный обмен мнениями между Путиным и членами Совета по широкому кругу вопросов.