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Путин обсудит аспекты интеграции новых субъектов с членами СПЧ - РИА Новости, 06.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/spch-1836685050.html
Путин обсудит аспекты интеграции новых субъектов с членами СПЧ
Путин обсудит аспекты интеграции новых субъектов с членами СПЧ - РИА Новости, 06.12.2022
Путин обсудит аспекты интеграции новых субъектов с членами СПЧ
Президент России Владимир Путин 7 декабря обсудит с членами СПЧ аспекты правозащитного содействия проведению специальной военной операции и интеграции новых... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T15:06
2022-12-06T15:09
специальная военная операция на украине
владимир путин
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 7 декабря обсудит с членами СПЧ аспекты правозащитного содействия проведению специальной военной операции и интеграции новых субъектов, сообщила пресс-служба Кремля."Президент России Владимир Путин проведет 7 декабря в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Члены Совета расскажут о своей работе в 2022 году, в частности – о различных аспектах правозащитного содействия проведению специальной военной операции и интеграции новых субъектов федерации, о гармонизации экономического законодательства, о положении медработников, об адвокатской деятельности", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что традиционно в ходе заседаний СПЧ проходит активный обмен мнениями между Путиным и членами Совета по широкому кругу вопросов.
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владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
15:06 06.12.2022 (обновлено: 15:09 06.12.2022)
 
Путин обсудит аспекты интеграции новых субъектов с членами СПЧ

Путин 7 декабря обсудит правозащитные аспекты интеграции новых субъектов с членами СПЧ

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 7 декабря обсудит с членами СПЧ аспекты правозащитного содействия проведению специальной военной операции и интеграции новых субъектов, сообщила пресс-служба Кремля.
"Президент России Владимир Путин проведет 7 декабря в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Члены Совета расскажут о своей работе в 2022 году, в частности – о различных аспектах правозащитного содействия проведению специальной военной операции и интеграции новых субъектов федерации, о гармонизации экономического законодательства, о положении медработников, об адвокатской деятельности", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что традиционно в ходе заседаний СПЧ проходит активный обмен мнениями между Путиным и членами Совета по широкому кругу вопросов.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
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