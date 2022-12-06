https://ria.ru/20221206/spch-1836685050.html

Путин обсудит аспекты интеграции новых субъектов с членами СПЧ

Путин обсудит аспекты интеграции новых субъектов с членами СПЧ - РИА Новости, 06.12.2022

Путин обсудит аспекты интеграции новых субъектов с членами СПЧ

Президент России Владимир Путин 7 декабря обсудит с членами СПЧ аспекты правозащитного содействия проведению специальной военной операции и интеграции новых... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T15:06

2022-12-06T15:06

2022-12-06T15:09

специальная военная операция на украине

владимир путин

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 7 декабря обсудит с членами СПЧ аспекты правозащитного содействия проведению специальной военной операции и интеграции новых субъектов, сообщила пресс-служба Кремля."Президент России Владимир Путин проведет 7 декабря в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Члены Совета расскажут о своей работе в 2022 году, в частности – о различных аспектах правозащитного содействия проведению специальной военной операции и интеграции новых субъектов федерации, о гармонизации экономического законодательства, о положении медработников, об адвокатской деятельности", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что традиционно в ходе заседаний СПЧ проходит активный обмен мнениями между Путиным и членами Совета по широкому кругу вопросов.

https://ria.ru/20221205/zakon-1836471260.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч)