https://ria.ru/20221206/skatov-1836733196.html

Вице-мэра Новосибирска, обвиняемого в клевете, отстранили от должности

Вице-мэра Новосибирска, обвиняемого в клевете, отстранили от должности - РИА Новости, 06.12.2022

Вице-мэра Новосибирска, обвиняемого в клевете, отстранили от должности

Октябрьский районный суд Новосибирска временно отстранил от должности вице-мэра Новосибирска Артема Скатова, обвиняемого в клевете на депутата Госдумы Дмитрия... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T17:09

2022-12-06T17:09

2022-12-06T17:09

происшествия

новосибирск

дмитрий савельев

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НОВОСИБИРСК, 6 дек – РИА Новости. Октябрьский районный суд Новосибирска временно отстранил от должности вице-мэра Новосибирска Артема Скатова, обвиняемого в клевете на депутата Госдумы Дмитрия Савельева.Заместитель мэра в июле этого года заявил, что силовики провели у него обыски по жалобе депутата Госдумы Дмитрия Савельева о клевете. Сначала Скатов был свидетелем по делу, однако позже его адвокат сообщил, что вице-мэр стал подозреваемым. Чиновник расценил уголовное дело как провокацию и политическое давление. Правоохранительные органы, как и представитель Савельева, дело не комментируют.В надзорном ведомстве уточнили, что постановлением Октябрьского районного суда обвиняемый "временно отстранен от должности заместителя мэра Новосибирска до окончания срока расследования". Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.

https://ria.ru/20210321/gubernatory-1602197527.html

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новосибирск, дмитрий савельев