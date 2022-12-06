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Вице-мэра Новосибирска, обвиняемого в клевете, отстранили от должности - РИА Новости, 06.12.2022
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Вице-мэра Новосибирска, обвиняемого в клевете, отстранили от должности
Вице-мэра Новосибирска, обвиняемого в клевете, отстранили от должности - РИА Новости, 06.12.2022
Вице-мэра Новосибирска, обвиняемого в клевете, отстранили от должности
Октябрьский районный суд Новосибирска временно отстранил от должности вице-мэра Новосибирска Артема Скатова, обвиняемого в клевете на депутата Госдумы Дмитрия... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T17:09
2022-12-06T17:09
происшествия
новосибирск
дмитрий савельев
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НОВОСИБИРСК, 6 дек – РИА Новости. Октябрьский районный суд Новосибирска временно отстранил от должности вице-мэра Новосибирска Артема Скатова, обвиняемого в клевете на депутата Госдумы Дмитрия Савельева.Заместитель мэра в июле этого года заявил, что силовики провели у него обыски по жалобе депутата Госдумы Дмитрия Савельева о клевете. Сначала Скатов был свидетелем по делу, однако позже его адвокат сообщил, что вице-мэр стал подозреваемым. Чиновник расценил уголовное дело как провокацию и политическое давление. Правоохранительные органы, как и представитель Савельева, дело не комментируют.В надзорном ведомстве уточнили, что постановлением Октябрьского районного суда обвиняемый "временно отстранен от должности заместителя мэра Новосибирска до окончания срока расследования". Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.
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происшествия, новосибирск, дмитрий савельев
Происшествия, Новосибирск, Дмитрий Савельев
17:09 06.12.2022
 
Вице-мэра Новосибирска, обвиняемого в клевете, отстранили от должности

Вице-мэра Новосибирска Скатова, обвиняемого в клевете на депутата, отстранили от должности

© Фото : страница Артема Скатова во ВКонтактеАртем Скатов
Артем Скатов - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© Фото : страница Артема Скатова во ВКонтакте
Артем Скатов. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 6 дек – РИА Новости. Октябрьский районный суд Новосибирска временно отстранил от должности вице-мэра Новосибирска Артема Скатова, обвиняемого в клевете на депутата Госдумы Дмитрия Савельева.
Заместитель мэра в июле этого года заявил, что силовики провели у него обыски по жалобе депутата Госдумы Дмитрия Савельева о клевете. Сначала Скатов был свидетелем по делу, однако позже его адвокат сообщил, что вице-мэр стал подозреваемым. Чиновник расценил уголовное дело как провокацию и политическое давление. Правоохранительные органы, как и представитель Савельева, дело не комментируют.
"Прокуратурой Октябрьского района Новосибирска в суде поддержано ходатайство следователя о временном отстранении от должности заместителя мэра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 128.1 УК РФ (клевета, совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет")", - говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
В надзорном ведомстве уточнили, что постановлением Октябрьского районного суда обвиняемый "временно отстранен от должности заместителя мэра Новосибирска до окончания срока расследования". Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.
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