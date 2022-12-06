https://ria.ru/20221206/sindeeva-1836796820.html

Синдеева** попросила уволенных вернуться на "Дождь"*

Синдеева** попросила уволенных вернуться на "Дождь"* - РИА Новости, 06.12.2022

Синдеева** попросила уволенных вернуться на "Дождь"*

Генеральный директор телеканала "Дождь"** Наталья Синдеева* попросила в своем Telegram-канале вернуться уволенных сотрудников. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T20:16

2022-12-06T20:16

2022-12-06T22:51

наталья синдеева

мария захарова

артис пабрикс

в мире

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

украина

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МОСКВА. 6 дек — РИА Новости. Генеральный директор телеканала "Дождь"** Наталья Синдеева* попросила в своем Telegram-канале вернуться уволенных сотрудников."Леш, Рит, Роменский, ребят, возвращайтесь на "Дождь"**. Это была ошибка, никакого злого умысла. Была очень плохая ошибка, и украинцы могут за это нас не простить, но это ошибка", — сказала она в видеообращении.Синдеева* обратилась к коллегам и заявила, что возможно, сейчас их подводит, поскольку они не согласны с ее решением."Мы за ошибку уволили Лешу. Это было самое ужасное, что мы могли сделать в той ситуации. Нужно было отстранить от эфира, выдохнуть, мы сделали ужасное. Все эти четыре дня я хочу исправить эту ошибку и сказать: "Леш, прости. И простите наши зрители", — добавила гендиректора телеканала.Телеканал "Дождь"** прекратил сотрудничество с ведущим Алексеем Коростелевым после его слов в эфире о помощи российским военнослужащим. Также позже стало известно, что несколько сотрудников уволились с телеканала.На прошлой неделе латвийские власти оштрафовали "Дождь"** на десять тысяч евро за демонстрацию в эфире карты, где Крым отмечен как российская территория, и за слова "наша армия" в отношении российских Вооруженных сил. Тогда Глава Национального совета республики Иварс Аболиньш пригрозил, что следующее нарушение будет стоит телеканалу лицензии.Таким нарушением стали слова ведущего Алексея Коростелева о помощи российским военным. Руководство телеканала заявило о недопустимости формулировок, которые могут зародить сомнение в его позиции, и уволило журналиста, но это не помогло "Дождю"** сохранить лицензию. Телеканал лишился ее 6 декабря.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение Риги, посоветовала перечитать заявления госдепа о защите канала, подставив вместо слова "Россия" слово "Латвия".В августе прошлого года Министерство юстиции включило "Дождь"** в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. По информации источника РИА Новости, с 2016 года телеканал получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. А с 1 марта этого года Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам канала за целенаправленное размещение на систематической основе фейков о военной спецоперации на Украине.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20221206/litsenziya-1836740601.html

https://ria.ru/20221206/dozhd-1836623544.html

https://ria.ru/20221206/dozhd-1836647810.html

https://ria.ru/20221206/dozhd-1836656059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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наталья синдеева, мария захарова, артис пабрикс, в мире, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), украина