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Медведев отметил вклад стратегических ядерных сил в оборону России - РИА Новости, 06.12.2022
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Медведев отметил вклад стратегических ядерных сил в оборону России
Медведев отметил вклад стратегических ядерных сил в оборону России - РИА Новости, 06.12.2022
Медведев отметил вклад стратегических ядерных сил в оборону России
Если бы не стратегические ядерные силы, Россию порвали бы на части, это удерживает НАТО от принятия антироссийских решений, заявил председатель "Единой России"... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T19:27
2022-12-06T19:27
в мире
нато
дмитрий медведев
россия
единая россия
молодая гвардия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Если бы не стратегические ядерные силы, Россию порвали бы на части, это удерживает НАТО от принятия антироссийских решений, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев."Если бы не стратегический ядерный арсенал, нас бы порвали на части. Это, я думаю, всем вам очевидно. Огромная страна богатая, и все вот смотрят и думают, как бы чего отнять или поделить на части, а потом потихонечку все это присвоить", - сказал он на встрече с волонтерами "Молодой Гвардии" и "Волонтерской роты".Медведев подчеркнул, что Россия при этом выступает за нераспространение ядерного оружия."Но тем не менее, государства, которые чувствуют давление на них, что делают - пытаются создать ядерное оружие. И как это ни жестко прозвучит, но в значительной степени это удерживает наиболее горячие головы, особенно в недружественных нам Альянсах, от принятия антироссийских решений. Так было, так есть и так будет", - сказал он.
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в мире, нато, дмитрий медведев, россия, единая россия, молодая гвардия
В мире, НАТО, Дмитрий Медведев, Россия, Единая Россия, Молодая гвардия
19:27 06.12.2022
 
Медведев отметил вклад стратегических ядерных сил в оборону России

Медведев заявил, что стратегические ядерные силы удерживают НАТО от антироссийских решений

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкАвтономная пусковая установка (АПУ) "Ярс"
Автономная пусковая установка (АПУ) Ярс - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Автономная пусковая установка (АПУ) "Ярс". Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Если бы не стратегические ядерные силы, Россию порвали бы на части, это удерживает НАТО от принятия антироссийских решений, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Если бы не стратегический ядерный арсенал, нас бы порвали на части. Это, я думаю, всем вам очевидно. Огромная страна богатая, и все вот смотрят и думают, как бы чего отнять или поделить на части, а потом потихонечку все это присвоить", - сказал он на встрече с волонтерами "Молодой Гвардии" и "Волонтерской роты".
Медведев подчеркнул, что Россия при этом выступает за нераспространение ядерного оружия.
"Но тем не менее, государства, которые чувствуют давление на них, что делают - пытаются создать ядерное оружие. И как это ни жестко прозвучит, но в значительной степени это удерживает наиболее горячие головы, особенно в недружественных нам Альянсах, от принятия антироссийских решений. Так было, так есть и так будет", - сказал он.
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В миреНАТОДмитрий МедведевРоссияЕдиная РоссияМолодая гвардия
 
 
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