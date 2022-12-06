https://ria.ru/20221206/shou-1836591417.html
Японка требует деньги от производителей реалити-шоу после суицида дочери
Японка требует деньги от производителей реалити-шоу после суицида дочери - РИА Новости, 06.12.2022
Японка требует деньги от производителей реалити-шоу после суицида дочери
Мать профессиональной рестлерши и участницы реалити-шоу Ханы Кимуры, покончившей с собой в мае 2020 года из-за травли в социальных сетях после одного из... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T11:11
2022-12-06T11:11
2022-12-06T11:11
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ТОКИО, 6 дек - РИА Новости. Мать профессиональной рестлерши и участницы реалити-шоу Ханы Кимуры, покончившей с собой в мае 2020 года из-за травли в социальных сетях после одного из эпизодов шоу, требует от японской Fuji Television Network Inc и еще двух компаний 142 миллиона иен (около 1 миллиона долларов) компенсаций.По данным агентства Киодо, исковое требование от имени Кеко Кимуры было подано в окружной суд Токио. По информации японских СМИ, помимо телесети, оно подано в отношении еще двух компаний, "занимающихся производством телепрограмм", их названия не уточняются.Реалити-шоу о жизни и взаимоотношениях нескольких молодых людей Terrace House Tokyo 2019-2020 выходило в эфире японской телекомпании Fuji Television и американской Netflix.Мать девушки, которой на момент смерти было 22 года, утверждает, что сцена, где Хана Кимура выходит из себя и демонстрирует провокационное поведение, была показана на Netflix в марте до выхода эпизода на телеканале. Несмотря на обрушившийся на рестлершу на ее страницах в соцсетях поток критики кадры продолжали транслировать, что в итоге и привело к ее самоубийству. Кеко Кимура считает, что компании, ответственные за показ, намеренно отредактировали видео таким образом, чтобы ее дочь предстала перед зрителями в плохом свете.Известно, что в определенный период число резких и критических комментариев на страницах девушки в соцсетях доходило до 100 в день.Истец надеется, что судебное разбирательство по делу о гибели ее дочери поможет избавиться от травли в социальных сетях.
https://ria.ru/20220615/netflix-1795378585.html
https://ria.ru/20220824/kochervey-1811781751.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, токио, netflix
В мире, Япония, Токио, Netflix
Японка требует деньги от производителей реалити-шоу после суицида дочери
Японка требует миллион долларов от производителей реалити-шоу после самоубийства дочери
ТОКИО, 6 дек - РИА Новости. Мать профессиональной рестлерши и участницы реалити-шоу Ханы Кимуры, покончившей с собой в мае 2020 года из-за травли в социальных сетях после одного из эпизодов шоу, требует от японской Fuji Television Network Inc и еще двух компаний 142 миллиона иен (около 1 миллиона долларов) компенсаций.
По данным агентства Киодо, исковое требование от имени Кеко Кимуры было подано в окружной суд Токио. По информации японских СМИ, помимо телесети, оно подано в отношении еще двух компаний, "занимающихся производством телепрограмм", их названия не уточняются.
Реалити-шоу о жизни и взаимоотношениях нескольких молодых людей Terrace House Tokyo 2019-2020 выходило в эфире японской телекомпании Fuji Television и американской Netflix.
Мать девушки, которой на момент смерти было 22 года, утверждает, что сцена, где Хана Кимура выходит из себя и демонстрирует провокационное поведение, была показана на Netflix в марте до выхода эпизода на телеканале. Несмотря на обрушившийся на рестлершу на ее страницах в соцсетях поток критики кадры продолжали транслировать, что в итоге и привело к ее самоубийству. Кеко Кимура считает, что компании, ответственные за показ, намеренно отредактировали видео таким образом, чтобы ее дочь предстала перед зрителями в плохом свете.
Известно, что в определенный период число резких и критических комментариев на страницах девушки в соцсетях доходило до 100 в день.
Истец надеется, что судебное разбирательство по делу о гибели ее дочери поможет избавиться от травли в социальных сетях.