https://ria.ru/20221206/shou-1836591417.html

Японка требует деньги от производителей реалити-шоу после суицида дочери

Японка требует деньги от производителей реалити-шоу после суицида дочери - РИА Новости, 06.12.2022

Японка требует деньги от производителей реалити-шоу после суицида дочери

Мать профессиональной рестлерши и участницы реалити-шоу Ханы Кимуры, покончившей с собой в мае 2020 года из-за травли в социальных сетях после одного из... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T11:11

2022-12-06T11:11

2022-12-06T11:11

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ТОКИО, 6 дек - РИА Новости. Мать профессиональной рестлерши и участницы реалити-шоу Ханы Кимуры, покончившей с собой в мае 2020 года из-за травли в социальных сетях после одного из эпизодов шоу, требует от японской Fuji Television Network Inc и еще двух компаний 142 миллиона иен (около 1 миллиона долларов) компенсаций.По данным агентства Киодо, исковое требование от имени Кеко Кимуры было подано в окружной суд Токио. По информации японских СМИ, помимо телесети, оно подано в отношении еще двух компаний, "занимающихся производством телепрограмм", их названия не уточняются.Реалити-шоу о жизни и взаимоотношениях нескольких молодых людей Terrace House Tokyo 2019-2020 выходило в эфире японской телекомпании Fuji Television и американской Netflix.Мать девушки, которой на момент смерти было 22 года, утверждает, что сцена, где Хана Кимура выходит из себя и демонстрирует провокационное поведение, была показана на Netflix в марте до выхода эпизода на телеканале. Несмотря на обрушившийся на рестлершу на ее страницах в соцсетях поток критики кадры продолжали транслировать, что в итоге и привело к ее самоубийству. Кеко Кимура считает, что компании, ответственные за показ, намеренно отредактировали видео таким образом, чтобы ее дочь предстала перед зрителями в плохом свете.Известно, что в определенный период число резких и критических комментариев на страницах девушки в соцсетях доходило до 100 в день.Истец надеется, что судебное разбирательство по делу о гибели ее дочери поможет избавиться от травли в социальных сетях.

https://ria.ru/20220615/netflix-1795378585.html

https://ria.ru/20220824/kochervey-1811781751.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, токио, netflix