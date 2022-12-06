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В Югре школьник напал с ножом на одноклассника - РИА Новости, 06.12.2022
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В Югре школьник напал с ножом на одноклассника
В Югре школьник напал с ножом на одноклассника - РИА Новости, 06.12.2022
В Югре школьник напал с ножом на одноклассника
Ученик восьмого класса одной из школ в Нижневартовске ранил ножом одноклассника, пострадавший госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T08:16
2022-12-06T08:18
происшествия
нижневартовск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Ученик восьмого класса одной из школ в Нижневартовске ранил ножом одноклассника, пострадавший госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба горадминистрации."Шестого декабря, около 8.00 (6.00 мск), между учащимися 8 класса школы № 21 произошел конфликт, в результате которого один другому нанес ножевые ранения. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его здоровье", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте работают правоохранительные органы, образовательный процесс в школе не приостановлен.Глава города Дмитрий Кощенко дал поручение председателю комиссии по делам несовершеннолетних Николаю Лукашу разобраться в причине произошедшего.
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происшествия, нижневартовск
Происшествия, Нижневартовск
08:16 06.12.2022 (обновлено: 08:18 06.12.2022)
 
В Югре школьник напал с ножом на одноклассника

В школе в Нижневартовске подросток нанес ножевые ранения однокласснику после конфликта

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Ученик восьмого класса одной из школ в Нижневартовске ранил ножом одноклассника, пострадавший госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба горадминистрации.
"Шестого декабря, около 8.00 (6.00 мск), между учащимися 8 класса школы № 21 произошел конфликт, в результате которого один другому нанес ножевые ранения. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его здоровье", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работают правоохранительные органы, образовательный процесс в школе не приостановлен.
Глава города Дмитрий Кощенко дал поручение председателю комиссии по делам несовершеннолетних Николаю Лукашу разобраться в причине произошедшего.
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ПроисшествияНижневартовск
 
 
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