https://ria.ru/20221206/shkolnik-1836557769.html
В Югре школьник напал с ножом на одноклассника
В Югре школьник напал с ножом на одноклассника - РИА Новости, 06.12.2022
В Югре школьник напал с ножом на одноклассника
Ученик восьмого класса одной из школ в Нижневартовске ранил ножом одноклассника, пострадавший госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T08:16
2022-12-06T08:16
2022-12-06T08:18
происшествия
нижневартовск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Ученик восьмого класса одной из школ в Нижневартовске ранил ножом одноклассника, пострадавший госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба горадминистрации."Шестого декабря, около 8.00 (6.00 мск), между учащимися 8 класса школы № 21 произошел конфликт, в результате которого один другому нанес ножевые ранения. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его здоровье", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте работают правоохранительные органы, образовательный процесс в школе не приостановлен.Глава города Дмитрий Кощенко дал поручение председателю комиссии по делам несовершеннолетних Николаю Лукашу разобраться в причине произошедшего.
https://ria.ru/20221109/devochka-1830373981.html
нижневартовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, нижневартовск
Происшествия, Нижневартовск
08:16 06.12.2022 (обновлено: 08:18 06.12.2022)
В Югре школьник напал с ножом на одноклассника
В школе в Нижневартовске подросток нанес ножевые ранения однокласснику после конфликта
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости.
Ученик восьмого класса одной из школ в Нижневартовске ранил ножом одноклассника, пострадавший госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, сообщает
пресс-служба горадминистрации.
"Шестого декабря, около 8.00 (6.00 мск), между учащимися 8 класса школы № 21 произошел конфликт, в результате которого один другому нанес ножевые ранения. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его здоровье", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работают правоохранительные органы, образовательный процесс в школе не приостановлен.
Глава города Дмитрий Кощенко дал поручение председателю комиссии по делам несовершеннолетних Николаю Лукашу разобраться в причине произошедшего.