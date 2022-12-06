https://ria.ru/20221206/shkolnik-1836557769.html

В Югре школьник напал с ножом на одноклассника

В Югре школьник напал с ножом на одноклассника - РИА Новости, 06.12.2022

В Югре школьник напал с ножом на одноклассника

Ученик восьмого класса одной из школ в Нижневартовске ранил ножом одноклассника, пострадавший госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T08:16

2022-12-06T08:16

2022-12-06T08:18

происшествия

нижневартовск

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Ученик восьмого класса одной из школ в Нижневартовске ранил ножом одноклассника, пострадавший госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба горадминистрации."Шестого декабря, около 8.00 (6.00 мск), между учащимися 8 класса школы № 21 произошел конфликт, в результате которого один другому нанес ножевые ранения. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его здоровье", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте работают правоохранительные органы, образовательный процесс в школе не приостановлен.Глава города Дмитрий Кощенко дал поручение председателю комиссии по делам несовершеннолетних Николаю Лукашу разобраться в причине произошедшего.

https://ria.ru/20221109/devochka-1830373981.html

нижневартовск

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижневартовск