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В Курской области отменили занятия в двух школах из-за пожара на аэродроме - РИА Новости, 06.12.2022
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В Курской области отменили занятия в двух школах из-за пожара на аэродроме
В Курской области отменили занятия в двух школах из-за пожара на аэродроме - РИА Новости, 06.12.2022
В Курской области отменили занятия в двух школах из-за пожара на аэродроме
Занятия отменены в школе-интернате в поселке имени Маршала Жукова и в школе в деревне Халино Курской области из-за возгорания в районе аэродрома, сообщил... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T10:13
2022-12-06T10:13
происшествия
роман старовойт
курская область
россия
общество
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ВОРОНЕЖ, 6 дек - РИА Новости. Занятия отменены в школе-интернате в поселке имени Маршала Жукова и в школе в деревне Халино Курской области из-за возгорания в районе аэродрома, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Во вторник утром 6 декабря он сообщил об атаке беспилотника на нефтенакопитель в районе курского аэродрома, а результате чего начался пожар."Из-за возгорания в районе аэродрома сегодня отменены занятия в двух школах: в Халино и школе-интернате в поселке имени Маршала Жукова. Хочу поблагодарить наших пожарных, которые продолжают борьбу с огнём", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
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происшествия, роман старовойт, курская область, россия, общество
Происшествия, Роман Старовойт, Курская область, Россия, Общество
10:13 06.12.2022
 
В Курской области отменили занятия в двух школах из-за пожара на аэродроме

В Курской области отменили занятия в двух школах из-за возгорания в районе аэродрома

© Фото : Адмиистрация Курской областиНефтенакопитель загорелся в районе курского аэродрома в результате атаки беспилотника
Нефтенакопитель загорелся в районе курского аэродрома в результате атаки беспилотника - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© Фото : Адмиистрация Курской области
Нефтенакопитель загорелся в районе курского аэродрома в результате атаки беспилотника
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 6 дек - РИА Новости. Занятия отменены в школе-интернате в поселке имени Маршала Жукова и в школе в деревне Халино Курской области из-за возгорания в районе аэродрома, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Во вторник утром 6 декабря он сообщил об атаке беспилотника на нефтенакопитель в районе курского аэродрома, а результате чего начался пожар.
"Из-за возгорания в районе аэродрома сегодня отменены занятия в двух школах: в Халино и школе-интернате в поселке имени Маршала Жукова. Хочу поблагодарить наших пожарных, которые продолжают борьбу с огнём", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
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