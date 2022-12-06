https://ria.ru/20221206/sblizhenie-1836651936.html

Опрос: большинство жителей Молдавии выступили за сближение с Россией

Опрос: большинство жителей Молдавии выступили за сближение с Россией - РИА Новости, 06.12.2022

Опрос: большинство жителей Молдавии выступили за сближение с Россией

Более 60% жителей Молдавии полагают, что у Кишинева должны быть близкие отношения с Москвой, свидетельствуют представленные во вторник данные опроса,... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T13:53

2022-12-06T13:53

2022-12-06T13:53

молдавия

москва

кишинев

в мире

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КИШИНЕВ, 6 дек - РИА Новости. Более 60% жителей Молдавии полагают, что у Кишинева должны быть близкие отношения с Москвой, свидетельствуют представленные во вторник данные опроса, проведенного Институтом маркетинга и исследований IMAS.Жителей Молдавии попросили ответить, как у Кишинева складываются отношения с Москвой и какими они должны быть.На данный момент 45% участников опроса (43% в июле) считают, что страны отдалены друг от друга, 31% респондентов (16% ранее) заявили, что отношений нет вовсе, 18% (29% ранее) считают их нейтральными, а 3% (5% ранее) назвали хорошими. Еще 3% не смогли ответить.На вопрос о том, какими они должны быть, 62% (44% ранее) ответили - близкими, 21% (42% ранее) - нейтральными, 10% (7% ранее) - отдаленными, 5% (также 5% ранее) - что отношений не должно быть вовсе. Не смогли ответить 2% респондентов (также 2% ранее).Власти Молдавии неоднократно заявляли, что с февраля отношения с Москвой практически заморожены и поддерживаются лишь на уровне дипломатических представительств.Опрос был проведен с 10 по 29 ноября, в нем приняли участие 1100 человек из 90 населенных пунктов, погрешность составляет 3%.

https://ria.ru/20221206/moldaviya-1836544116.html

https://ria.ru/20221205/postavki-1836489459.html

молдавия

москва

кишинев

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молдавия, москва, кишинев, в мире