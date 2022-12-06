https://ria.ru/20221206/sanktsii-1836730107.html
СМИ сообщили детали проекта девятого пакета санкций ЕС против России
СМИ сообщили детали проекта девятого пакета санкций ЕС против России - РИА Новости, 06.12.2022
СМИ сообщили детали проекта девятого пакета санкций ЕС против России
Проект нового пакета санкций Евросоюза против России предусматривает запрет на вещание нескольких каналов и контроль над экспортом продукции, пишет газета... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T16:59
2022-12-06T16:59
2022-12-06T18:52
специальная военная операция на украине
евросоюз
россия
экономика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Проект нового пакета санкций Евросоюза против России предусматривает запрет на вещание нескольких каналов и контроль над экспортом продукции, пишет газета Financial Times.В частности, речь идет об экспорте продукции двойного назначения на сумму более 2,3 миллиарда евро. Планируется также запретить сделки с российскими маркетинговыми компаниями и компаниями по исследованию рынка."Другие элементы проекта пакета включают запрет на четыре российских медиаканала", — говорится в публикации.Помимо этого, Еврокомиссия предложит ввести запрет на новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор, хотя для некоторых видов продукции сделают исключения. В санкционный список попадут еще три российских банка.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это обернулось проблемами для самих США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и рекордную инфляцию. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но антироссийские рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
https://radiosputnik.ria.ru/20221205/evrosoyuz-1836467041.html
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евросоюз, россия, экономика, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Евросоюз, Россия, Экономика, Санкции в отношении России
16:59 06.12.2022 (обновлено: 18:52 06.12.2022)
СМИ сообщили детали проекта девятого пакета санкций ЕС против России
FT: новые санкции ЕС против России предполагают запрет на вещание четырех медиаканалов