https://ria.ru/20221206/sanktsii-1836730107.html

СМИ сообщили детали проекта девятого пакета санкций ЕС против России

СМИ сообщили детали проекта девятого пакета санкций ЕС против России - РИА Новости, 06.12.2022

СМИ сообщили детали проекта девятого пакета санкций ЕС против России

Проект нового пакета санкций Евросоюза против России предусматривает запрет на вещание нескольких каналов и контроль над экспортом продукции, пишет газета... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T16:59

2022-12-06T16:59

2022-12-06T18:52

специальная военная операция на украине

евросоюз

россия

экономика

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752021580_0:123:2664:1622_1920x0_80_0_0_808ba33b5df0acd88fc8c329e228984a.jpg

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Проект нового пакета санкций Евросоюза против России предусматривает запрет на вещание нескольких каналов и контроль над экспортом продукции, пишет газета Financial Times.В частности, речь идет об экспорте продукции двойного назначения на сумму более 2,3 миллиарда евро. Планируется также запретить сделки с российскими маркетинговыми компаниями и компаниями по исследованию рынка."Другие элементы проекта пакета включают запрет на четыре российских медиаканала", — говорится в публикации.Помимо этого, Еврокомиссия предложит ввести запрет на новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор, хотя для некоторых видов продукции сделают исключения. В санкционный список попадут еще три российских банка.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это обернулось проблемами для самих США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и рекордную инфляцию. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но антироссийские рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.

https://radiosputnik.ria.ru/20221205/evrosoyuz-1836467041.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евросоюз, россия, экономика, санкции в отношении россии