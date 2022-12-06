https://ria.ru/20221206/sanktsii-1836729606.html
Премьер Хорватии призвал Сербию поддержать санкции против России
Премьер Хорватии призвал Сербию поддержать санкции против России - РИА Новости, 06.12.2022
Премьер Хорватии призвал Сербию поддержать санкции против России
Премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил, что участники подпишут декларацию с обязательством согласовать внешнюю политику с ЕС и Сербия как страна-кандидат... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T16:58
2022-12-06T16:58
2022-12-06T16:58
в мире
андрей пленкович
александр вучич
сербия
россия
хорватия
евросоюз
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787512058_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_95341b6888a7d1e7352984d4516881b1.jpg
БЕЛГРАД, 6 дек – РИА Новости. Премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил, что участники подпишут декларацию с обязательством согласовать внешнюю политику с ЕС и Сербия как страна-кандидат также должна это сделать.Президент Сербии Александр Вучич накануне также высказал ожидания, что санкции в отношении РФ, которые не поддерживает Белград, станут одной из главных тем форума. Перед началом заседания во вторник в Тиране он ответил на критику близости Белграда и Москвы, указав, что Сербия является независимым государством на пути в ЕС."Один из элементов декларации, которая будет принята сегодня, - это обязательство стран региона согласовать свою позицию с внешней политикой и политикой безопасности ЕС. Нет времени, чтобы сидеть на двух стульях. Если Сербия действительно привержена вступлению в ЕС, пришло время, чтобы согласовать позицию во внешней политике", - заявил Пленкович журналистам на полях саммита ЕС – Западные Балканы в Албании.Ранее сербский лидер заявлял, что поддержит санкции против России, только если Сербия окажется "под дамокловым мечом", но пока он не видит такой опасности.
https://ria.ru/20221202/sanktsii-1835870973.html
https://ria.ru/20221205/serbiya-1836290499.html
сербия
россия
хорватия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787512058_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_b8f28efb675e1a64c9837bed292ace40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, андрей пленкович, александр вучич, сербия, россия, хорватия, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Андрей Пленкович, Александр Вучич, Сербия, Россия, Хорватия, Евросоюз, Санкции в отношении России
Премьер Хорватии призвал Сербию поддержать санкции против России
Премьер Хорватии Пленкович призвал Сербию согласовать внешнюю политику с ЕС