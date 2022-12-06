https://ria.ru/20221206/sanktsii-1836729606.html

Премьер Хорватии призвал Сербию поддержать санкции против России

Премьер Хорватии призвал Сербию поддержать санкции против России - РИА Новости, 06.12.2022

Премьер Хорватии призвал Сербию поддержать санкции против России

Премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил, что участники подпишут декларацию с обязательством согласовать внешнюю политику с ЕС и Сербия как страна-кандидат... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T16:58

2022-12-06T16:58

2022-12-06T16:58

в мире

андрей пленкович

александр вучич

сербия

россия

хорватия

евросоюз

санкции в отношении россии

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БЕЛГРАД, 6 дек – РИА Новости. Премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил, что участники подпишут декларацию с обязательством согласовать внешнюю политику с ЕС и Сербия как страна-кандидат также должна это сделать.Президент Сербии Александр Вучич накануне также высказал ожидания, что санкции в отношении РФ, которые не поддерживает Белград, станут одной из главных тем форума. Перед началом заседания во вторник в Тиране он ответил на критику близости Белграда и Москвы, указав, что Сербия является независимым государством на пути в ЕС."Один из элементов декларации, которая будет принята сегодня, - это обязательство стран региона согласовать свою позицию с внешней политикой и политикой безопасности ЕС. Нет времени, чтобы сидеть на двух стульях. Если Сербия действительно привержена вступлению в ЕС, пришло время, чтобы согласовать позицию во внешней политике", - заявил Пленкович журналистам на полях саммита ЕС – Западные Балканы в Албании.Ранее сербский лидер заявлял, что поддержит санкции против России, только если Сербия окажется "под дамокловым мечом", но пока он не видит такой опасности.

https://ria.ru/20221202/sanktsii-1835870973.html

https://ria.ru/20221205/serbiya-1836290499.html

сербия

россия

хорватия

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в мире, андрей пленкович, александр вучич, сербия, россия, хорватия, евросоюз, санкции в отношении россии