Рейтинг@Mail.ru
Премьер Хорватии призвал Сербию поддержать санкции против России - РИА Новости, 06.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221206/sanktsii-1836729606.html
Премьер Хорватии призвал Сербию поддержать санкции против России
Премьер Хорватии призвал Сербию поддержать санкции против России - РИА Новости, 06.12.2022
Премьер Хорватии призвал Сербию поддержать санкции против России
Премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил, что участники подпишут декларацию с обязательством согласовать внешнюю политику с ЕС и Сербия как страна-кандидат... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T16:58
2022-12-06T16:58
в мире
андрей пленкович
александр вучич
сербия
россия
хорватия
евросоюз
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787512058_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_95341b6888a7d1e7352984d4516881b1.jpg
БЕЛГРАД, 6 дек – РИА Новости. Премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил, что участники подпишут декларацию с обязательством согласовать внешнюю политику с ЕС и Сербия как страна-кандидат также должна это сделать.Президент Сербии Александр Вучич накануне также высказал ожидания, что санкции в отношении РФ, которые не поддерживает Белград, станут одной из главных тем форума. Перед началом заседания во вторник в Тиране он ответил на критику близости Белграда и Москвы, указав, что Сербия является независимым государством на пути в ЕС."Один из элементов декларации, которая будет принята сегодня, - это обязательство стран региона согласовать свою позицию с внешней политикой и политикой безопасности ЕС. Нет времени, чтобы сидеть на двух стульях. Если Сербия действительно привержена вступлению в ЕС, пришло время, чтобы согласовать позицию во внешней политике", - заявил Пленкович журналистам на полях саммита ЕС – Западные Балканы в Албании.Ранее сербский лидер заявлял, что поддержит санкции против России, только если Сербия окажется "под дамокловым мечом", но пока он не видит такой опасности.
https://ria.ru/20221202/sanktsii-1835870973.html
https://ria.ru/20221205/serbiya-1836290499.html
сербия
россия
хорватия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787512058_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_b8f28efb675e1a64c9837bed292ace40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, андрей пленкович, александр вучич, сербия, россия, хорватия, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Андрей Пленкович, Александр Вучич, Сербия, Россия, Хорватия, Евросоюз, Санкции в отношении России
16:58 06.12.2022
 
Премьер Хорватии призвал Сербию поддержать санкции против России

Премьер Хорватии Пленкович призвал Сербию согласовать внешнюю политику с ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПремьер Хорватии Андрей Пленкович
Премьер Хорватии Андрей Пленкович - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Премьер Хорватии Андрей Пленкович. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 6 дек – РИА Новости. Премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил, что участники подпишут декларацию с обязательством согласовать внешнюю политику с ЕС и Сербия как страна-кандидат также должна это сделать.
Президент Сербии Александр Вучич накануне также высказал ожидания, что санкции в отношении РФ, которые не поддерживает Белград, станут одной из главных тем форума. Перед началом заседания во вторник в Тиране он ответил на критику близости Белграда и Москвы, указав, что Сербия является независимым государством на пути в ЕС.
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 14:02
Вучич заявил, что Сербия не станет местом обхода антироссийских санкций
"Один из элементов декларации, которая будет принята сегодня, - это обязательство стран региона согласовать свою позицию с внешней политикой и политикой безопасности ЕС. Нет времени, чтобы сидеть на двух стульях. Если Сербия действительно привержена вступлению в ЕС, пришло время, чтобы согласовать позицию во внешней политике", - заявил Пленкович журналистам на полях саммита ЕС – Западные Балканы в Албании.
Ранее сербский лидер заявлял, что поддержит санкции против России, только если Сербия окажется "под дамокловым мечом", но пока он не видит такой опасности.
Митинг в поддержку России в Белграде - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 08:00
В Сербии "русская партия" уже торжествует над НАТО
 
В миреАндрей ПленковичАлександр ВучичСербияРоссияХорватияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала