https://ria.ru/20221206/sanktsii-1836695148.html
СМИ узнали подробности нового пакета санкций ЕС против России
СМИ узнали подробности нового пакета санкций ЕС против России - РИА Новости, 06.12.2022
СМИ узнали подробности нового пакета санкций ЕС против России
Еврокомиссия предложит ввести запрет на новые инвестиции в горнодобывающий сектор РФ в рамках нового пакета санкций, сообщила газета Financial Times со ссылкой... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T15:29
2022-12-06T15:29
2022-12-06T15:35
экономика
россия
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Еврокомиссия предложит ввести запрет на новые инвестиции в горнодобывающий сектор РФ в рамках нового пакета санкций, сообщила газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники."Еврокомиссия должна предложить запрет на новые инвестиции в горнодобывающий сектор России в рамках нового пакета санкций", - говорится в сообщении издания. Отмечается, однако, что в рамках этого запрета будут предусмотрены исключения для некоторых видов продукции."Пакет также включает запрет на транзакции с еще тремя российскими банками", - пишет газета.
https://ria.ru/20221205/ekspropriatsiya-1836245862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России
15:29 06.12.2022 (обновлено: 15:35 06.12.2022)
СМИ узнали подробности нового пакета санкций ЕС против России
FT: в новый пакет санкций ЕС включат запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор России