https://ria.ru/20221206/sanktsii-1836695148.html

СМИ узнали подробности нового пакета санкций ЕС против России

СМИ узнали подробности нового пакета санкций ЕС против России - РИА Новости, 06.12.2022

СМИ узнали подробности нового пакета санкций ЕС против России

Еврокомиссия предложит ввести запрет на новые инвестиции в горнодобывающий сектор РФ в рамках нового пакета санкций, сообщила газета Financial Times со ссылкой... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T15:29

2022-12-06T15:29

2022-12-06T15:35

экономика

россия

евросоюз

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Еврокомиссия предложит ввести запрет на новые инвестиции в горнодобывающий сектор РФ в рамках нового пакета санкций, сообщила газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники."Еврокомиссия должна предложить запрет на новые инвестиции в горнодобывающий сектор России в рамках нового пакета санкций", - говорится в сообщении издания. Отмечается, однако, что в рамках этого запрета будут предусмотрены исключения для некоторых видов продукции."Пакет также включает запрет на транзакции с еще тремя российскими банками", - пишет газета.

https://ria.ru/20221205/ekspropriatsiya-1836245862.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии