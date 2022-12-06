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СМИ узнали подробности нового пакета санкций ЕС против России - РИА Новости, 06.12.2022
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СМИ узнали подробности нового пакета санкций ЕС против России
СМИ узнали подробности нового пакета санкций ЕС против России - РИА Новости, 06.12.2022
СМИ узнали подробности нового пакета санкций ЕС против России
Еврокомиссия предложит ввести запрет на новые инвестиции в горнодобывающий сектор РФ в рамках нового пакета санкций, сообщила газета Financial Times со ссылкой... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T15:29
2022-12-06T15:35
экономика
россия
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Еврокомиссия предложит ввести запрет на новые инвестиции в горнодобывающий сектор РФ в рамках нового пакета санкций, сообщила газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники."Еврокомиссия должна предложить запрет на новые инвестиции в горнодобывающий сектор России в рамках нового пакета санкций", - говорится в сообщении издания. Отмечается, однако, что в рамках этого запрета будут предусмотрены исключения для некоторых видов продукции."Пакет также включает запрет на транзакции с еще тремя российскими банками", - пишет газета.
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экономика, россия, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России
15:29 06.12.2022 (обновлено: 15:35 06.12.2022)
 
СМИ узнали подробности нового пакета санкций ЕС против России

FT: в новый пакет санкций ЕС включат запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор России

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Еврокомиссия предложит ввести запрет на новые инвестиции в горнодобывающий сектор РФ в рамках нового пакета санкций, сообщила газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
"Еврокомиссия должна предложить запрет на новые инвестиции в горнодобывающий сектор России в рамках нового пакета санкций", - говорится в сообщении издания. Отмечается, однако, что в рамках этого запрета будут предусмотрены исключения для некоторых видов продукции.
"Пакет также включает запрет на транзакции с еще тремя российскими банками", - пишет газета.
Британские полицейские - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 08:00
Запад намерен экспроприировать российскую собственность
 
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