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Призыв Орбана не изменит санкционную политику Евросоюза, считает эксперт - РИА Новости, 06.12.2022
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Призыв Орбана не изменит санкционную политику Евросоюза, считает эксперт
Призыв Орбана не изменит санкционную политику Евросоюза, считает эксперт - РИА Новости, 06.12.2022
Призыв Орбана не изменит санкционную политику Евросоюза, считает эксперт
Заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о пересмотре антироссийских санкций не изменит санкционную политику ЕС против России, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T11:16
2022-12-06T11:16
виктор орбан
эммануэль макрон
россия
венгрия
евросоюз
санкции в отношении россии
мгимо
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о пересмотре антироссийских санкций не изменит санкционную политику ЕС против России, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.Раннее Орбан на своей странице в Twitter призвал к пересмотру санкций против РФ, поддержав заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что конфликт на Украине по-разному отражается на ЕС и США."Не Венгрия определяет политику Европейского союза и далеко не Орбан. Он не самая популярная фигура и не самый авторитетный политик, учитывая вес Венгрии и роль этой страны в формировании внешней политики. Поэтому я не вижу здесь никаких перспектив для того, чтобы на основании заявлений Орбана внешняя санкционная политика в отношении России была пересмотрена", - сказал он.По мнению эксперта, Орбан "как любой политик пытается использовать ситуацию, чтобы повысить свой рейтинг, продвинуть целевые установки и напомнить о себе"."Когда доходит дело до голосования по антироссийским санкциям, Венгрия, как и остальные страны поднимает руку - вот это сигнализирует реальную позицию Венгрию, а не голословную", - резюмировал Топорнин.Макрон ранее в интервью американскому телеканалу CBS News заявил, что из-за высоких цен на энергоносители в отношениях США и Европы существует "рассинхронизация". Он напомнил, что Европа является покупателем газа и нефти, а США - производителем. Таким образом, отметил лидер Франции, промышленность и домохозяйства ЕС и США покупают энергоносители по разным ценам. Этот разрыв, по его словам, влияет на покупательную способность и конкурентоспособность обществ.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221206/neft-1836566609.html
https://ria.ru/20221206/orban-1836547766.html
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виктор орбан, эммануэль макрон, россия, венгрия, евросоюз, санкции в отношении россии, мгимо
Виктор Орбан, Эммануэль Макрон, Россия, Венгрия, Евросоюз, Санкции в отношении России, МГИМО
11:16 06.12.2022
 
Призыв Орбана не изменит санкционную политику Евросоюза, считает эксперт

Доцент Топорнин: призыв Орбана о пересмотре санкций против России не изменит политику ЕС

© AP Photo / Olivier MatthysПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о пересмотре антироссийских санкций не изменит санкционную политику ЕС против России, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.
Раннее Орбан на своей странице в Twitter призвал к пересмотру санкций против РФ, поддержав заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что конфликт на Украине по-разному отражается на ЕС и США.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
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Эксперт рассказал, почему Китай не поддержит введение потолка цен на нефть
"Не Венгрия определяет политику Европейского союза и далеко не Орбан. Он не самая популярная фигура и не самый авторитетный политик, учитывая вес Венгрии и роль этой страны в формировании внешней политики. Поэтому я не вижу здесь никаких перспектив для того, чтобы на основании заявлений Орбана внешняя санкционная политика в отношении России была пересмотрена", - сказал он.
По мнению эксперта, Орбан "как любой политик пытается использовать ситуацию, чтобы повысить свой рейтинг, продвинуть целевые установки и напомнить о себе".
"Когда доходит дело до голосования по антироссийским санкциям, Венгрия, как и остальные страны поднимает руку - вот это сигнализирует реальную позицию Венгрию, а не голословную", - резюмировал Топорнин.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
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Орбан согласился со словами Макрона о конфликте на Украине
Макрон ранее в интервью американскому телеканалу CBS News заявил, что из-за высоких цен на энергоносители в отношениях США и Европы существует "рассинхронизация". Он напомнил, что Европа является покупателем газа и нефти, а США - производителем. Таким образом, отметил лидер Франции, промышленность и домохозяйства ЕС и США покупают энергоносители по разным ценам. Этот разрыв, по его словам, влияет на покупательную способность и конкурентоспособность обществ.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Тренировка украинских военных - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
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"Мы говорим этому нет". Венгрия дала Украине четкий ответ
 
Виктор ОрбанЭммануэль МакронРоссияВенгрияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииМГИМО
 
 
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